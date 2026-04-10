Comuna ieșeană Mogoșești a fost scena unor momente de o violență extremă, după ce un bărbat a dezlănțuit un atac brutal asupra unei angajate chiar în incinta magazinului unde aceasta lucra. Scenele, desprinse parcă din filmele de acțiune, s-au soldat cu rănirea femeii, distrugeri materiale și, în final, cu încătușarea agresorului.

Atac violent în timpul programului de lucru

Incidentul a avut loc în data de 5 aprilie, când liniștea comunității din Mogoșești a fost spulberată de furia unui bărbat de 31 de ani. Victima, o femeie de 43 de ani care își exercita atribuțiile de serviciu, s-a trezit sub o ploaie de amenințări și lovituri.

Nu s-a oprit însă aici: după ce a agresat-o fizic pe vânzătoare, individul și-a vărsat furia asupra bunurilor din magazin. Acesta a distrus mai multe rafturi și produse, provocând un scandal care a alertat imediat întreaga vecinătate.

Agresorul, reținut pentru 24 de ore

Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea au intervenit rapid, reușind să îl identifice și să îl imobilizeze pe suspect. Conform purtătorului de cuvânt al IPJ Iași, Adina Ciobanu, bărbatul a fost inițial reținut pentru o perioadă de 24 de ore sub acuzații multiple.

„S-a constatat faptul că acesta ar fi agresat fizic persoana vătămată și ar fi amenințat-o. Ulterior, bărbatul ar fi provocat distrugeri asupra mai multor bunuri, tulburând ordinea și liniștea publică”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

Deși polițiștii i-au explicat femeii agresate că are dreptul la un ordin de protecție provizoriu pentru a se pune la adăpost de eventuale noi atacuri, aceasta a refuzat măsura.

Decizia judecătorilor: Roman Gheorghe, trimis după gratii pentru 30 de zile

Dacă inițial individul a fost reținut doar pentru o zi, probele administrate în dosarul penal nr. 3765/261/P/2026 i-au convins pe magistrați că acesta reprezintă un pericol public. Astfel, în data de 7 aprilie, Judecătoria Iași a admis propunerea procurorilor și a emis un mandat de arestare preventivă.

Inculpatul, identificat drept Roman Gheorghe, va rămâne în arest cel puțin până pe data de 6 mai 2026. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de, lovire sau alte violențe (comise asupra victimei Alexa Cristina); tulburarea ordinii și liniștii publice; amenințare și distrugere.

În timp ce ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate motivele care au dus la acest acces de furie, agresorul își va petrece următoarea lună în spatele gratiilor, așteptând finalizarea cercetărilor.