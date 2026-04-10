MASCHIO GASPARDO S.p.A., un important producător multinațional italian de echipamente pentru lucrările solului, semănat, fertilizare, protecția culturilor, întreținerea spațiilor verzi și recoltarea furajelor, a publicat rezultatele financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025, raportând venituri de 390 milioane € — în creștere cu aproximativ 12% față de anul precedent. Acest rezultat contrastează puternic cu sectorul global al utilajelor agricole, unde principalii producători listați au raportat scăderi ale veniturilor de până la două cifre.

Rezultate financiare: creștere solidă și consolidarea bilanțului

EBITDA s-a situat la 11,5% din venituri, în linie cu anul anterior, confirmând capacitatea Grupului de a crește menținând în același timp profitabilitatea operațională. Profitul net al Grupului a ajuns la 11,2 milioane €. Poziția financiară netă s-a îmbunătățit cu aproximativ 18 milioane €, ajungând la 69 milioane €, datorită reducerii împrumuturilor bancare și creșterii lichidităților. Capitalurile proprii consolidate ale Grupului la 31 decembrie 2025 au totalizat 141 milioane €.

Peste 12 milioane € investiți: centrul producției rămâne în Europa

În 2025, Grupul a investit peste 12 milioane € la nivel global în fabrici, utilaje, echipamente și software, continuând modernizarea și digitalizarea bazei sale de producție. Italia și Europa rămân nucleul MASCHIO GASPARDO, cu 6 unități de producție în Europa, unde compania continuă să investească în cercetare și dezvoltare, inovație tehnologică și automatizare, inclusiv în proiecte aliniate cu conceptele Industry 4.0 și 5.0.

Grupul desfășoară activități de cercetare și prin subsidiara Free Green Nature Srl, specializată în sisteme robotice și mecatronice pentru agricultură, în special pentru vii, livezi și plantații de măslini. În acest domeniu, MASCHIO GASPARDO S.p.A., în calitate de coordonator de proiect, a obținut finanțare în cadrul programului UE LIFE pentru mediu și acțiune climatică, împreună cu un consorțiu de parteneri științifici și industriali, inclusiv Universitatea din Trento, AIPO (Asociația Interregională a Cultivatorilor de Măslini), Fundația Edmund Mach și Centrul de Cercetare Laimburg.

Proiectul LIFE APOLLO presupune dezvoltarea și testarea în teren a unor roboți echipați cu tehnologie UV-C pentru tratamente fitosanitare în plantații de măslini și livezi de meri, cu scopul de a reduce semnificativ utilizarea produselor chimice convenționale și de a aduce această tehnologie mai aproape de piață, în beneficiul fermierilor și consumatorilor.

Expansiune internațională: America de Nord, India și integrarea Grégoire Besson

America de Nord. MASCHIO GASPARDO a achiziționat o participație în Lynx AG LLC, compania americană care produce cea mai mare mașină strip-till din lume, și împreună au înființat joint-venture-ul MASCHIO GASPARDO USA Inc. În primăvara anului 2026 sunt în desfășurare teste intensive în câmp pentru primele semănători de mare capacitate destinate pieței nord-americane, lansarea oficială fiind programată la Farm Progress Show (Boone, Iowa, 1–3 septembrie 2026).

Grupul a înființat și subsidiara canadiană Équipements MG Canada Inc., operațională din finalul anului 2025, pentru a deservi piața canadiană și a oferi flexibilitate logistică în regiune.

India. Cu sprijinul Simest S.p.A., Grupul a lansat un amplu plan de extindere industrială, implicând o investiție de aproximativ 30 milioane €, achiziția unui teren de 100.000 m² și construirea unei noi unități de producție care va dubla capacitatea locală în subcontinentul indian.

Integrarea Grégoire Besson. Parteneriatul cu Grégoire Besson SAS, în care MASCHIO GASPARDO deține o participație cu sprijinul financiar al Finest S.p.A., continuă să se consolideze. În decembrie 2025, MASCHIO GASPARDO China și MASCHIO GASPARDO Canada au achiziționat unitățile de business Grégoire Besson din respectivele piețe, devenind importatori și distribuitori exclusivi ai brandului francez în China și Canada.

Europa. Noua subsidiară din Benelux a finalizat primul an complet de activitate. Odată cu noile deschideri din Benelux și Canada, Grupul are acum 15 subsidiare comerciale la nivel global.

Strategie full-line și viziune pe termen mediu și lung

Grupul își propune să ofere o gamă completă de utilaje care acoperă toate etapele ciclului agronomic — de la lucrările solului la semănat, fertilizare și protecția culturilor, până la întreținerea spațiilor verzi și recoltarea furajelor — consolidând în același timp parteneriatele cu rețeaua de dealeri prin formate dedicate precum Full Line Stores și zone shop-in-shop.

Printre prioritățile de creștere viitoare, Grupul acordă o atenție deosebită regiunii LATAM, începând cu Brazilia, unde caută activ parteneri industriali pentru a-și extinde prezența.

Perspective 2026: optimism prudent într-un context geopolitic complex

Exercițiul financiar 2026 a început într-o notă pozitivă, susținut de un portofoliu solid de comenzi. Totuși, intensificarea crizei din Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie 2026 a introdus noi incertitudini semnificative: închiderea Strâmtorii Hormuz a dus la creșterea prețurilor îngrășămintelor cu peste 30% în doar câteva săptămâni, în timp ce majorarea costurilor combustibilului determină creșterea cheltuielilor de producție pentru fermieri, reducând marjele și diminuând apetitul pentru investiții.

În India, restricțiile privind utilizarea gazului introduse în martie 2026 — limitate la 65% din consumul mediu al ultimelor șase luni — evidențiază amploarea globală a actualei crize energetice.

Grupul resimte o încetinire a comenzilor, dar rămâne prudent optimist pentru 2026, cu condiția ca mediul internațional să evolueze spre o stabilizare treptată. Planificarea strategică confirmă o traiectorie de creștere a veniturilor pentru perioada 2026–2030, Italia, Franța, regiunea DACH, Iberia, România și China numărându-se printre piețele cu cel mai mare potențial de creștere.

„Obținerea unei creșteri de două cifre într-un an în care întregul sector a înregistrat contracții este rezultatul unei viziuni pe termen lung și al încrederii pe care clienții și partenerii noștri o acordă brandului MASCHIO GASPARDO. Agricultura trece printr-o transformare profundă — determinată de sustenabilitate, inovație tehnologică și consolidarea lanțului valoric. Obiectivul nostru este să conducem această transformare, aducând excelența industrială italiană pe câmpuri din întreaga lume”, a declarat Mirco Maschio, Președintele MASCHIO GASPARDO.

La rândul său Andrea Maschio, Vicepreședinte MASCHIO GASPARDO și Președinte Maschio Holding, a spus: „Fiecare utilaj care părăsește fabricile noastre poartă decenii de expertiză și un angajament autentic pentru calitate. Continuăm să investim în toate unitățile noastre, accelerând în automatizare și robotică. Scopul este să construim utilaje fiabile, intuitive și din ce în ce mai adaptate nevoilor reale ale fermierilor — pentru că un produs care satisface clientul este esența a tot ceea ce facem.”

„Strategia noastră este să ne consolidăm poziția de lider în Europa și să accelerăm dezvoltarea pe piețe cu potențial ridicat, precum America de Nord, India și America Latină. Construim un model industrial bazat pe calitatea produselor, fiabilitatea livrărilor și excelența serviciilor. Anul 2026 aduce provocări semnificative, în special instabilitatea geopolitică, dar diversificarea geografică pe care am realizat-o ne permite să le abordăm cu un optimism prudent”, a conchis Luigi De Puppi, Director General.