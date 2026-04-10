“Bună dimineaţa , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi debutez în Divizia A cu Timişoara. Mi-ai zis că nu contează că am doar 16 ani. Că ai încredere în mine şi că aduc mult cu bunul tău prieten , Nea Florică Dumitrache...

Bună dimineaţa , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mi-ai zis că astăzi o să intru şi o să dau golul victoriei cu Bacăul. Că o să fie primul meu gol la seniori. Şi că nu contează că am doar 16 ani...

Bună dimineaţa , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Debutez în Echipa Naţională! Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta. Şi te-am ascultat.

Bună dimineaţa , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi avem finala cu Steaua. Acum 2 ani te-ai supărat tare când au ieşit de pe teren iar anul trecut am pierdut la Braşov , când Gică , copilul tău , ne-a dat iarăşi gol. Dar ce îţi mai plac , Nea Mircea , meciurile cu Steaua...

Bună dimineaţa , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Vin la Brescia. Mi-e dor să lucrăm împreună.

Bună dimineaţa , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Plec la Milan. Îmi va fi dor de tine...

Bună dimineaţa , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mâine jucăm cu Suedia pentru semifinalele Cupei Mondiale. Îţi multumesc, Nea Mircea! Fără Dumneata , nu ajungeam aici...

Bună dimineaţa, Nea Mircea! Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta...”, este mesajul lui Răducioiu postat pe Instagram.