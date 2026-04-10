Transportul public din București a devenit scena unei dispute intense între Primăria Generală, condusă de Ciprian Ciucu, și Consiliul General (CGMB), unde PSD deține o influență majoră. Miza este o nouă majorare a tarifelor STB, proiect care pare să fi intrat într-un impas administrativ după ce tentativele anterioare de modificare a prețurilor au eșuat în fața votului consilierilor. Deși o propunere similară a picat în luna ianuarie, neîntrunind majoritatea necesară, presiunile pentru un bilet de 5 lei revin pe masa decidenților.

Disputa pe ordinea de zi și „războiul” documentelor

Chiar dacă nu beneficiază de o majoritate confortabilă în Consiliu, primarul general Ciprian Ciucu deține un instrument administrativ esențial: puterea de a stabili ordinea de zi a ședințelor. Această prerogativă a devenit principalul obstacol pentru tabăra social-democrată, care susține că proiectul de majorare este ignorat în mod deliberat. Marian Artimon, consilier PSD și membru în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) STB, acuză executivul Capitalei că refuză să supună votului un document trimis repetat către cabinetul primarului.

Potrivit acestuia, solicitările de creștere a tarifului la 5 lei datează încă de la începutul anului 2025, fiind motivate de riscul de faliment al societății. Artimon susține că situația este critică deoarece municipalitatea nu asigură compensația financiară stabilită prin contract, în timp ce nivelul călătoriilor frauduloase rămâne unul alarmant, depășind pragul de 30%. În acest context, o nouă solicitare oficială urmează să fie înaintată săptămâna viitoare.

Argumentul financiar: Fluxul de cash și salvarea de sub tutela compensațiilor

Dincolo de jocurile politice, conducerea operativă a STB vede în scumpirea biletului o soluție de supraviețuire tehnică. Noul director general al societății, Andrei Dinculescu, explică faptul că o majorare a tarifului nu ar aduce neapărat profituri suplimentare companiei, deoarece suma încasată în plus de la călători ar duce automat la o scădere a compensației plătite de Primărie. Totuși, marele avantaj ar fi îmbunătățirea fluxului de numerar (cash-flow).

Practic, societatea ar dispune de bani lichizi imediat, fără a mai depinde de ritmul, adesea imprevizibil, în care municipalitatea virează subvențiile. Managementul STB atrage atenția că, pe lângă prețul biletului, este imperios necesară și actualizarea tarifului pe kilometru, indicator care nu a mai fost ajustat din anul 2023, deși costurile operaționale au crescut constant.

O decizie amânată care apasă pe umerii societății

În prezent, STB funcționează într-un echilibru fragil, primind compensații diferențiate în funcție de tipul de transport și numărul de kilometri parcurși. Blocajul de la nivelul Primăriei Generale face ca planurile de redresare economică să rămână la stadiul de proiect. În timp ce consilierii și primarul general își dispută oportunitatea politică a măsurii, societatea de transport rămâne captivă între nevoia de a-și acoperi costurile reale și imposibilitatea de a impune un tarif care să reflecte realitatea economică actuală. Săptămâna viitoare se anunță decisivă pentru a vedea dacă dialogul dintre AGA STB și executivul Capitalei va debloca, în sfârșit, acest proiect controversat.