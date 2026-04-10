Misiune contracronometru pentru salvamontiștii din Brașov. Turist blocat în Munții Bucegi, în apropiere de Mălăiești, din cauza avalanșelor

Salvamont Brașov. FOTO: Facebook
Misiune dificilă pentru salvamontiștii din Brașov, care intervin vineri pentru salvarea unui turist rămas blocat pe traseul Take Ionescu – Mălăiești din Munții Bucegi, din cauza avalanșelor scurse de pe versanți.

”Din primele informații, acesta nu prezintă afecțiuni medicale, însă nu își mai poate continua deplasarea din cauza avalanșelor scurse recent în zonă. Salvatorii montani intervin pentru evacuarea în siguranță a persoanei”, informează Salvamont Brașov.

Potrivit salvatorilor montani, în această perioadă, traseul Take Ionescu - Mălăiești este închis din cauza riscului ridicat de avalanșă și a avalanșelor scurse recent în zonă.

”Recomandăm tuturor turiștilor să respecte restricțiile și să evite deplasarea pe traseele închise”, a transmis Salvamont Brașov. 