”Din primele informații, acesta nu prezintă afecțiuni medicale, însă nu își mai poate continua deplasarea din cauza avalanșelor scurse recent în zonă. Salvatorii montani intervin pentru evacuarea în siguranță a persoanei”, informează Salvamont Brașov.

Potrivit salvatorilor montani, în această perioadă, traseul Take Ionescu - Mălăiești este închis din cauza riscului ridicat de avalanșă și a avalanșelor scurse recent în zonă.

”Recomandăm tuturor turiștilor să respecte restricțiile și să evite deplasarea pe traseele închise”, a transmis Salvamont Brașov.