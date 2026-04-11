Pe scurt, troleibuzul nu pornește până când șoferul nu suflă într-un dispozitiv asemănător unui etilotest. Doar un rezultat negativ permite pornirea vehiculului. Măsura crește nivelul de siguranță și reduce riscurile din trafic, spun reprezentanții STB.

Cele 22 de troleibuze electrice sunt deja în circulație pe liniile 86, 93 și 97. Vehiculele vin cu dotări moderne: aer condiționat, prize USB de tip A și C, afișaje digitale, podea coborâtă cu rampă pentru acces facil și un interior luminos, cu finisaje actuale.