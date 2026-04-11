UPDATE - Rusia a pierdut 1.310.110 militari în Ucraina din 24 februarie 2022

Statul Major General al Ucrainie a transmis că Rusia a pierdut 1.310.110 militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022”, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 11 aprilie.

Numărul include 1.440 de victime înregistrate în ultimele 24 de ore.

Potrivit raportului, Rusia a mai pierdut:11.851 de tancuri, 24.381 de vehicule blindate de luptă, 88.698 de vehicule și cisterne de combustibil, 39.798 de sisteme de artilerie, 1.726 de lansatoare multiple de rachete, 1.344 de sisteme de apărare antiaeriană, 435 de avioane, 350 de elicoptere, 231.785 de drone 33 de nave și ambarcațiuni și 2 submarine

UPDATE - Rusia declară Universitatea Stanford «indezirabilă» în cadrul represiunii tot mai dure asupra instituțiilor occidentale

Rusia a desemnat cel puțin 19 universități occidentale drept organizații «indezirabile», expunând persoanele asociate cu aceste instituții — inclusiv studenți — riscului unei pedepse de până la patru ani de închisoare.

UPDATE - Estonia spune că riscul de a reține navele rusești din «shadow fleet» este prea mare.

Estonia nu va reține navele rusești din flota‑umbră în Marea Baltică din cauza temerilor privind o escaladare militară, a declarat un comandant naval pentru Reuters pe 10 aprilie.