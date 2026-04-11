Analizele de laborator au scos la iveală o situație gravă: toate cele aproximativ 60.000 de găini din două exploatații pe care Bogos le are în județul galați sunt infestate cu bacteria periculoasă, potrivit Radio Iași.

Întreaga producție de ouă a fost transportată ulterior către o stație de sortare aparținând aceleiași firme, aflată în Vaslui. În urma controalelor, inspectorii au decis instituirea imediată a sechestrului asupra întregii cantități, pentru a preveni orice risc de distribuție pe piață.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili amploarea exactă a contaminării și eventualele responsabilități.

Omul de afaceri vasluian, Fănel Bogos, este cercetat de DNA într-un dosar de șantaj și cumpărare de influență în formă continuată, după ce ar fi încercat să îl demită contracost pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui.

În dosar apare și numele premierului Ilie Bolojan, pentru că omul de afaceri a dat o importantă sumă de bani unor intermediari, pentru a ajunge în biroul premierului, lucru care s-a și întâmplat. Ilie Bolojan a explicat că nu știa despre ce este vorba în momentul în care l-a primit pe omul de afaceri în biroul său, dar și că acea discuție nu a avut niciun rezultat.