La 64 de ani, Mohammad Bagher Ghalibaf este descris de analiști ca o figură conservatoare, dar pragmatică, care a devenit un actor central al sistemului politic iranian, mai ales în contextul actualei reconfigurări interne, notează Le Monde.

Format în cadrul Gardienilor Revoluției, Ghalibaf a transmis public că două măsuri convenite cu Washingtonul nu au fost încă aplicate: încetarea focului în Liban și deblocarea activelor iraniene, evaluate la aproximativ 10 miliarde de dolari. El a insistat că aceste condiții trebuie îndeplinite înainte de începerea negocierilor și, potrivit declarației făcute sub anonimat de un înalt oficial iranian pentru Reuters, chiar ar fi fost obținute.

Pe 23 martie, Donald Trump sugera rolul important al lui Mohammad Bagher Ghalibaf, când a invocat „discuțiile foarte bune și productaive” cu un înalt responsabil iranian, fără a-i menționa numele, exprimându-și totodată temerea că acesta ar putea fi ucis. Ulterior, surse israeliene au lăsat să se înțeleagă că era vorba chiar despre Ghalibaf.

Ascensiunea acestuia în prim-plan, după patru candidaturi eșuate la președinția Iranului – ultima în 2024 –, este legată de vidul de putere creat de moartea mai multor oficiali importanți în urma atacurilor americano-israeliene desfășurate între 28 februarie și 8 aprilie.