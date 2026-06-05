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Extern· 1 min citire
Româncă la pușcărie după ce a jefuit un om cu dizabilități
5 iun. 2026, 11:18
Carabinieri
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Pedeapsă aspră pentru o româncă de 27 de ani în Italia. Aceasta a fost condamnată la cinci ani de închisoare după ce a jefuit un bărbat cu dizabilități prin celebra metodă a îmbrățișării. Ulterior, acestuia i-a dispărut de la mână un ceas de 11 mii de euro.
Pedeapsă aspră după ce a jefuit un bărbat cu dizabilități
Anchetatorii au stabilit că inculpata a abordat bărbatul sub pretextul unor propuneri de natură sexuală, context în care l-a îmbrățișat și i-a sustras ceasul de la mână.
Potrivit oficialilor, femeia ar fi acționat cu ajutorul a două alte complice.
În prezent, tânăra se află în arest la domiciliu.
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