Româncă la pușcărie după ce a jefuit un om cu dizabilități

Sursă: Realitatea PLUS

Pedeapsă aspră pentru o româncă de 27 de ani în Italia. Aceasta a fost condamnată la cinci ani de închisoare după ce a jefuit un bărbat cu dizabilități prin celebra metodă a îmbrățișării. Ulterior, acestuia i-a dispărut de la mână un ceas de 11 mii de euro.

Pedeapsă aspră după ce a jefuit un bărbat cu dizabilități

Anchetatorii au stabilit că inculpata a abordat bărbatul sub pretextul unor propuneri de natură sexuală, context în care l-a îmbrățișat și i-a sustras ceasul de la mână.

Potrivit oficialilor , femeia ar fi acționat cu ajutorul a două alte complice.

În prezent, tânăra se află în arest la domiciliu.