Scrisoarea lui Zelenski către Putin zguduie scena internațională. Reacții dure de la Moscova, Washington și capitalele europene

Sursă: realitatea.net

Scrisoarea deschisă trimisă de Volodimir Zelenski lui Vladimir Putin, în care propune o întâlnire directă pentru a opri războiul, a stârnit un val de reacții internaționale. Mesajul liderului de la Kiev a fost primit cu satisfacție de unii lideri, cu scepticism de alții și cu ostilitate din partea Moscovei.

Zelenski i-a transmis lui Putin o scrisoare deschisă în care propune o întâlnire față în față, pe teren neutru, pentru a discuta încetarea războiului. Documentul, publicat de presa ucraineană Kyiv Independent și Kyiv Post , include solicitări pentru un armistițiu monitorizat internațional, schimb complet de prizonieri și garanții de securitate.

Reacția Kremlinului a fost imediată și dură. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a respins propunerea și a transmis că Zelenski „poate veni la Moscova”, semnalând lipsa de flexibilitate a Rusiei.

În schimb, Statele Unite au salutat inițiativa. Președintele Donald Trump a declarat că o întâlnire directă ar fi „excelentă” și ar putea deschide calea către o soluție diplomatică.

Reacția Europei, cum era de așteptat, nu a fost unanimă. Premierul slovac Robert Fico, un apropiat al Moscovei, a spus că Zelenski „ar trebui să îl sune pe Putin”, în timp ce alte capitale europene consideră scrisoarea un pas necesar, dar avertizează că Rusia continuă atacurile, ceea ce-i pune sub semnul întrebării disponibilitatea reală pentru negocieri.

Ce spune presa internațională

Le Monde scrie că scrisoarea reprezintă „o încercare de a recâștiga inițiativa diplomatică într-un moment în care frontul rămâne blocat”, subliniind că Putin nu pare dispus să accepte o discuție în condiții de egalitate. În schimb, Libération opinează că apelul lui Zelenski este „mai degrabă un mesaj către comunitatea internațională decât către Kremlin”, o demonstrație că Ucraina rămâne deschisă negocierilor, dar nu oricum.

Reuters comentează că inițiativa lui Zelenski „nu schimbă poziția Rusiei”, dar pune presiune pe aliații occidentali să își clarifice strategia pentru lunile următoare. Agenția observă că Moscova continuă atacurile, ceea ce ridică semne de întrebare privind disponibilitatea reală pentru dialog.

Fox News remarcă faptul că Zelenski insistă ca discuțiile să se concentreze pe „încetarea războiului, nu pe dezbateri istorice”, citând declarațiile sale recente în care acuză Kremlinul că folosește argumente istorice ca „tactică de întârziere”.

Scrisoarea lui Zelenski nu pune capăt conflictului, dar schimbă dinamica diplomatică: Ucraina arată că este pregătită pentru discuții reale, în timp ce Rusia continuă să ridice bariere.