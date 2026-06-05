Un stat NATO ia măsuri majore ca să fie pregătit în caz de criză. Măsura e inspirată din politica țării din timpul războiului rece

Sursă: Realitatea PLUS

Statele NATO iau măsuri ca să fie pregătite în caz de criză! Danemarca a instituit un plan prin care ar urma să fie mobilizate până la 180.000 de persoane. Același plan a fost aplicat și în timpul Războiului Rece.

Danemarca mobilizează 180.000 de rezerviști

Danemarca plănuiește să construiască o rezervă militară capabilă să mobilizeze până la 180.000 de soldați în cazul unei crize. Măsura este inspirată de modelul țării nordice adoptat în timpul Războiului rece, când capacitatea de a crește rapid numărul militarilor era considerat esențial pentru descurajare.

„Cred că Europa ar trebui să fie capabilă să se apere singură.

Cred că am făcut o greșeală după sfârșitul Războiului Rece, când am redus cheltuielile în Apărare și am sperat că orice s-ar întâmpla SUA vor veni și ne vor ajuta.”, a declarat Mette Frederiksen, premierul Danemarcei.

Rezerva militară de 180.000 de persoane ar urma să fie realizată prin extinderea serviciului militar și introducerea unor programe periodice de pregătire pentru rezerviști. Noua direcție a armatei daneze se bazează pe o reformă care va extinde recrutarea obligatorie până la 11 luni. Ulterior, recruții vor fi plasați într-un sistem de rezervă operațional. Potrivit estimărilor, până în 2035, armata daneză va avea un aflux anual de 13.000 de persoane.

Decizia liderilor de la Copenhaga vine în contextul amenințării în creștere a Rusiei față de statele nord-europene și a tensiunilor dintre SUA și Danemarca pe tema Groenlandei.