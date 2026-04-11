Cum arată „Arcul de Trump" în primele randări

Documentația elaborată de firma de arhitectură Harrison Design conturează o structură impresionantă prin dimensiuni: aproximativ 76 de metri înălțime, echivalentul unui bloc de circa 25 de etaje. Construcția ar include o statuie aurie a Libertății de circa 18 metri, amplasată în zona superioară, și o platformă de observație deschisă vizitatorilor. Inscripția care ar corona întreaga structură nu lasă loc de ambiguitate simbolică: „One Nation Under God/O singură națiune sub Dumnezeu".

„Am plăcerea să anunț că ASTĂZI, administrația mea a depus oficial prezentarea și planurile către foarte respectata Comisie de Arte Frumoase pentru ceea ce va fi CEL MAI MARE și MAI FRUMOS Arc de Triumf din lume. Acesta va fi un plus minunat pentru zona Washington D.C., de care toți americanii se vor putea bucura timp de multe decenii de acum înainte!” - Președintele DONALD J. TRUMP, a scris Casa Albă pe contul de X.

“I am pleased to announce that TODAY my Administration officially filed the presentation and plans to the highly respected Commission of Fine Arts for what will be the GREATEST and MOST BEAUTIFUL Triumphal Arch, anywhere in the World. This will be a wonderful addition to the… pic.twitter.com/2CkiLuvn9z — The White House (@WhiteHouse) April 10, 2026

Comisia pentru Arte Frumoase, populată cu oameni ai lui Trump

Propunerea a fost înaintată Comisiei pentru Arte Frumoase, instituția care urmează să o analizeze într-o ședință programată pe 16 aprilie. Contextul în care aceasta va lua decizia este unul care a generat deja critici. Anul trecut, Trump a înlocuit toți cei șase membri ai comisiei cu persoane considerate apropiate de administrația sa.

Precedentul sălii de bal și demolarea aripii istorice

CFA este unul dintre organismele care trebuie să avizeze și alte inițiative majore ale administrației Trump, inclusiv proiectul unei săli de bal la Casa Albă. Acel plan a primit undă verde în februarie, însă un judecător federal a suspendat ulterior lucrările, după ce între timp fusese deja demolată aripa estică istorică a clădirii pentru a face loc construcției. Comisia Națională de Planificare a Capitalei, condusă de un fost avocat al lui Trump, și-a dat și ea acordul pentru proiect, însă viitorul său rămâne incert în urma deciziei instanței.

„Unul dintre cele mai emblematice repere din întreaga lume"

Administrația Trump nu ezită să folosească superlativele când vine vorba de noul proiect. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a descris ambiția din spatele arcului:

„Unul dintre cele mai emblematice repere nu doar din Washington DC, ci din întreaga lume."

Ingle a subliniat și semnificația simbolică a amplasării, în apropierea Cimitirului Național Arlington, descriind viitoarea construcție drept „un memento vizual al sacrificiilor nobile făcute de atât de mulți eroi americani de-a lungul istoriei de 250 de ani, pentru ca noi să ne bucurăm astăzi de libertățile noastre."

Cât va costa și cine plătește

Întrebarea care rămâne fără răspuns clar este cea legată de finanțare. Autoritățile nu au oferit deocamdată o estimare finală a costurilor, precizând că suma este „încă în curs de calcul". Finanțarea ar urma să provină dintr-un mix de resurse publice și investiții private — o formulă care va trebui să treacă și ea prin filtrul aprobărilor instituționale.

