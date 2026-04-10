"Iranienii nu par să își dea seama că nu au nicio carte în mână, în afară de extorcarea pe termen scurt a restului lumii folosind căile maritime internaționale. Singurul motiv pentru care sunt încă în viață este pentru a negocia", a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social, înaintea începerii negocierilor de pace în Pakistan.



Într-un mesaj separat, el a adăugat: "Iranienii sunt mai dotați pentru a gestiona media mincinoase și "relațiile publice" decât pentru a se bate!".



Problema controlului Strâmtorii Ormuz, prin care tranzita 20% din țițeiul mondial înainte de război, va fi în centrul discuțiilor de pace programate pentru acest weekend în Pakistan între delegațiile americană și iraniană.

Donald Trump se dezlănțuie asupra Iranului: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”



Iranul și Statele Unite declaraseră că strâmtoarea strategică va fi redeschisă după ce marți anunțaseră un armistițiu de două săptămâni. Dar, în realitate, doar un număr mic de nave au trecut prin strâmtoare de atunci.



Trump a spus joi că Iranul "nu își face deloc treaba" în Ormuz. "Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!", a adăugat el.



Donald Trump a mai declarat, vineri, pentru cotidianul New York Post că armata americană se pregătește de noi lovituri dacă discuțiile din Pakistan nu vor avea niciun rezultat.



"Repornim totul. Încărcăm navele cu cele mai bune muniții, cele mai bune arme construite vreodată, și mai bune decât cele pe care le aveam înainte, când am făcut deja totul să explodeze", a dat el asigurări.



"Dacă nu va exista un acord, le vom utiliza, și le vom utiliza foarte eficace", a adăugat președintele american pentru New York Post.

Mutare bombă la Washington. Emisarul lui Putin bate la ușa Casei Albe chiar înainte de decizia crucială privind petrolul rusesc