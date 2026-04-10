„Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Apreciem profund rapiditatea cu care a reacţionat poliţia din San Francisco şi sprijinul acordat de autorităţile locale pentru a asigura siguranţa angajaţilor noştri”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. OpenAI a precizat că asistă agenţiile de aplicare a legii în cadrul anchetei.

Potrivit unei postări publicate pe X de către departamentul de poliţie din San Francisco, un bărbat neidentificat a aruncat un dispozitiv incendiar către o reşedinţă din cartierul North Beach, ulterior ameninţând că va incendia o clădire.

Suspectul a fost reţinut imediat. Ofiţerii au stabilit motive întemeiate pentru arestarea sa, însă ancheta rămâne în desfășurare.

Autorităţile nu au oferit detalii suplimentare despre atac sau ameninţări și nu au menţionat explicit numele lui Sam Altman ori al OpenAI.

Incidentul survine într-un moment tensionat pentru companie, care s-a confruntat recent cu reacţii negative după ce a încheiat un acord cu guvernul SUA pentru folosirea tehnologiei sale în operaţiuni militare secrete. Decizia a stârnit controverse după ce rivalul Anthropic şi Washingtonul au intrat într-un conflict pe tema utilizării AI în domeniul apărării.

Un sondaj publicat de NBC News arăta recent că nivelul de încredere al publicului american în inteligenţa artificială a scăzut, fiind mai redus chiar decât cel acordat Serviciului de Imigrare şi Vamă al SUA.