"Colegii mei (...) au prezentat inițiative constructive, dar în cele din urmă cealaltă parte nu a reușit să câștige încrederea delegației iraniene în timpul acestei runde de negocieri", a precizat Mohammad Bagher Ghalibaf pe rețeaua X.

El a mai spus că a subliniat deja înainte de discuții că Iranul are bunăvoința și determinarea necesare, dar nu are încredere în cealaltă parte din cauza experiențelor din războaiele anterioare.

Ghalibaf a mulțumit, de asemenea, Pakistanului pentru eforturile sale de mediere.

Discuțiile directe dintre SUA și Iran s-au încheiat fără un acord duminică dimineață. Vicepreședintele american JD Vance a declarat că, după 21 de ore de dialog, partea iraniană a decis să nu accepte condițiile SUA. Washingtonul a afirmat că a lăsat o propunere pentru Iran care reprezintă oferta sa finală.

Potrivit lui Vance, care a refuzat să furnizeze detalii despre conținutul negocierilor, principalul obstacol a fost eșecul Iranului de a se angaja să nu urmărească obținerea unei arme nucleare pe termen lung.

