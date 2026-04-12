Iran, declarație tăioasă după negocieri: „SUA nu au fost capabile să câștige încrederea Teheranului”

Foto: Profimedia
Statele Unite au fost "incapabile" să câștige încrederea iranienilor în timpul negocierilor de pace de la Islamabad, a afirmat duminică președintele parlamentului de la Teheran și șeful delegației iraniene, Mohammad Bagher Ghalibaf, la doar câteva ore după eșecul discuțiilor desfășurate în Pakistan, relatează agențiile de presă.

"Colegii mei (...) au prezentat inițiative constructive, dar în cele din urmă cealaltă parte nu a reușit să câștige încrederea delegației iraniene în timpul acestei runde de negocieri", a precizat Mohammad Bagher Ghalibaf pe rețeaua X.

El a mai spus că a subliniat deja înainte de discuții că Iranul are bunăvoința și determinarea necesare, dar nu are încredere în cealaltă parte din cauza experiențelor din războaiele anterioare.

Ghalibaf a mulțumit, de asemenea, Pakistanului pentru eforturile sale de mediere.

Discuțiile directe dintre SUA și Iran s-au încheiat fără un acord duminică dimineață. Vicepreședintele american JD Vance a declarat că, după 21 de ore de dialog, partea iraniană a decis să nu accepte condițiile SUA. Washingtonul a afirmat că a lăsat o propunere pentru Iran care reprezintă oferta sa finală.

Potrivit lui Vance, care a refuzat să furnizeze detalii despre conținutul negocierilor, principalul obstacol a fost eșecul Iranului de a se angaja să nu urmărească obținerea unei arme nucleare pe termen lung.

