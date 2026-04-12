Tribunalul Regional Superior din Frankfurt am Main a stabilit că mahmureala se încadrează în definiția legală a unei boli, iar avocații specializați în dreptul muncii din toată Europa au observat imediat ce oportunitate juridică deschide acest precedent pentru angajații care se trezesc în stare deplorabilă a doua zi după o seară reușită.

Un proces despre publicitate înșelătoare, cu consecințe neașteptate

Hotărârea nu a venit din niciun litigiu legat de concedii medicale sau drepturi ale angajaților. Contextul inițial a fost cu totul altul. O companie germană lansase pe piață două produse, o băutură și un supliment sub formă de baton, pe care le promova drept remedii pentru atenuarea simptomelor mahmurelii. O asociație de protecție a consumatorilor a contestat în instanță această publicitate, considerând-o înșelătoare.

Cum scapi de marea mahmureală de după Revelion. 12 trucuri care te vor face să te simți ca nou

Mecanismul juridic care a dus la verdictul surprinzător pornește de la legislația europeană în domeniul alimentar, care interzice ca informațiile despre un produs alimentar să sugereze că acesta poate preveni, trata sau vindeca o boală umană. Pentru ca această interdicție să poată fi aplicată în cazul concret, tribunalul a trebuit să răspundă mai întâi la o întrebare fundamentală: este sau nu mahmureala o boală?

Ce au decis judecătorii și cum au motivat

Răspunsul instanței a fost unul care a depășit granițele procesului inițial. Judecătorii au concluzionat că termenul de „boală" poate fi definit în sens larg, în interesul protejării sănătății oamenilor. Potrivit comunicatului instanței, definiția include „orice perturbare, chiar ușoară sau temporară, a stării normale sau a activității normale a organismului." Aplicând această definiție, tribunalul a stabilit că durerile de cap și celelalte simptome cauzate de consumul de alcool, descris explicit ca „o substanță dăunătoare", se încadrează în această categorie, scrie Suddeutsche Zeitung.

Consecința directă pentru procesul în cauză a fost că promovarea unui produs alimentar drept remediu pentru mahmureală echivalează cu atribuirea unor proprietăți terapeutice unui aliment, lucru interzis prin lege. Compania a pierdut procesul, iar publicitatea respectivă a fost declarată ilegală.

De ce sunt interesați angajații și avocații de dreptul muncii

Deși verdictul a vizat strict un caz de publicitate comercială, recunoașterea implicită a mahmurelii ca boală în sensul legii deschide o dezbatere cu totul diferită în dreptul muncii. Raționamentul este unul simplu: dacă mahmureala este o boală conform definiției juridice, atunci un angajat care nu se poate prezenta la locul de muncă din această cauză ar putea invoca, cel puțin teoretic, un argument juridic solid în sprijinul unui concediu medical. Avocații specializați în dreptul muncii din Germania și din alte țări europene au semnalat că această hotărâre poate fi utilizată ca precedent în astfel de situații, o perspectivă care îi entuziasmează pe unii și îi îngrijorează pe alții.

Secretul lui Chef Florin Dumitrescu pentru a mânca picant, fără să aibă parte de arsuri și disconfort