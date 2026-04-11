Mesajul transmis de Călin Georgescu în Noaptea de Paște

În mesajul postat pe conturile sale de socializare, candidatul votat de milioane de români a transmis un apel la participarea la slujba de Înviere și la solidaritate spirituală, subliniind importanța rugăciunii pentru poporul român și pentru pace la nivel global.

„HRISTOS A ÎNVIAT!

ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Să mergem la Slujba de Înviere și să ne întâlnim cu toții în rugăciune pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru pace în lume.”

Ce va decide instanța în dosarele lui Călin Georgescu? Marți, în a treia zi de Paște, termen important la Curtea Supremă