Acolo unde zăpada nu ține cont de calendar, iar vântul îți taie respirația, meteorologii își petrec Paștele într-un decor aproape ireal. Dar chiar și la peste 2.500 de metri altitudine, spiritul sărbătorii nu lipsește. Ba din contră: vine însoțit de niște musafiri adorabili.

Musafiri neobișnuiți la masa de Paște

Pentru echipa de la Vârful Omu, Paștele nu înseamnă doar ouă roșii și liniște, ci și întâlniri cu animalele sălbatice care urcă până aproape de stație în căutare de hrană. Anul acesta, vedetele au fost, fără îndoială, vulpile.

Frumoasele animale și-au făcut apariția printre nămeți, apropiindu-se timid de clădire. Obișnuite deja cu prezența oamenilor, vulpile au prins curaj și au acceptat „invitația” la masă, fiind răsplătite de meteorologi.

Un moment special a fost surprins chiar în ziua de Paște, când meteorologul Radu Manta a publicat o fotografie care a devenit rapid virală. În imagine, acesta apare ținând un castron plin cu ouă de Paște, în timp ce, lângă el, o vulpe stă liniștită, ca un invitat de onoare.

Povestea care a început cu o vizită timidă

De fapt, relația dintre meteorologi și aceste animale nu este una nouă. Vulpile își fac apariția în apropierea stației, în momente în care condițiile de trai din sălbăticie devin dificile.

Scenele au impresionat imediat internetul, iar mica vizitatoare a devenit rapid o adevărată vedetă.

„Vecinii” de la înălțime, deja cunoscuți

Pentru cei care lucrează la stația meteo, astfel de întâlniri nu mai sunt o raritate. În fiecare iarnă, când hrana devine tot mai greu de găsit, vulpile urcă până aproape de clădire, în speranța unei mese ușoare.

Meteorologii au ajuns nu doar să le recunoască, ci chiar să le diferențieze. Fiecare animal are comportamentul său, iar unele au primit și nume.

În februarie, o altă vulpe cucerise inimile tuturor și fusese botezată „Mitzi”, devenind rapid mascota neoficială a stației.

Un Paște altfel, deasupra norilor

La Munții Bucegi, sărbătorile nu vin cu aglomerație sau mese întinse, ci cu liniște, frig și momente rare, care nu pot fi trăite nicăieri altundeva.

Iar anul acesta, printre ouă roșii și nămeți, adevărata magie a venit pe furiș, în pași ușori, cu blană roșcată și privire curioasă. Un Paște petrecut nu doar între oameni, ci și alături de niște musafiri care au făcut totul… de neuitat.

De ce urcă vulpile până la 2.500 de metri

Iarna, când zăpada acoperă mare parte din zonele joase ale muntelui, vulpile sunt nevoite să-și extindă aria de căutare a hranei. Stațiile montane, cabanele sau zonele frecventate de oameni devin puncte de interes, unde pot găsi resturi alimentare sau hrană lăsată intenționat.

Stația meteorologică de pe Vârful Omu este un astfel de loc. Aflată în inima Masivul Bucegi, aceasta funcționează permanent, indiferent de condițiile meteo. Prezența oamenilor și activitatea constantă transformă zona într-un reper pentru animalele sălbatice care încearcă să supraviețuiască sezonului rece.

Cel mai înalt punct locuit permanent din România

Vârful Omu este al șaselea cel mai înalt vârf din țară, cu o altitudine oficială de 2.514 metri în punctul maxim al stâncii sau 2.507 metri la baza cabanei. Aici funcționează cea mai înaltă stație meteorologică permanentă din România, dar și Cabana Omu, un punct central pentru drumeți.

Panorama de 360 de grade face din acest loc unul spectaculos în orice anotimp, însă viața la asemenea altitudine nu este deloc ușoară. Vânturile puternice, temperaturile extrem de scăzute și izolarea sunt parte din rutina zilnică a meteorologilor.

