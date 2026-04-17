Agresiune în plină noapte, în locuința familiei

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, faptele s-au petrecut în jurul orei 04:00 dimineața, în locuința celor implicați. Pe fondul unui conflict izbucnit spontan, bărbatul ar fi devenit violent și și-ar fi lovit partenera, iar ulterior și fiica minoră.

Speriată, femeia a reușit să iasă din locuință și a apelat numărul de urgență 112 pentru a cere ajutor.

La scurt timp, polițiștii au ajuns la fața locului și au intervenit pentru aplanarea conflictului. Agresorul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat în fața unui judecător de drepturi și libertăți.

Magistrații au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, bărbatul fiind cercetat pentru violență în familie.

Victimele au primit îngrijiri medicale

Atât femeia, cât și copilul au fost evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului. Deși au suferit leziuni în urma agresiunii, acestea nu au necesitat transportul la spital.

Anchetatorii susțin că nu este primul episod de acest tip. În trecut, au mai fost înregistrate incidente similare, iar femeia a solicitat chiar un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului.

După expirarea măsurilor legale, bărbatul s-ar fi întors în locuință, iar comportamentul violent a continuat.

Autoritățile continuă cercetările în acest dosar, iar specialiștii atrag atenția asupra importanței intervenției rapide și a monitorizării cazurilor cu istoric de violență.