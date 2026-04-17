Scandalul „Castorilor” la Salina Praid: Ministrul Economiei și USR acuză o bătaie de joc la adresa banului public

Dezastrul ecologic și turistic de la Salina Praid a devenit scena unor explicații care frizează absurdul în Parlamentul României. În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, deputatul USR Adrian Giurgiu și ministrul Economiei, Irineu Darău, au oferit detalii revoltătoare despre modul în care reprezentanții SALROM au ales să justifice inundațiile care au scos din circuit peste 90% din activitățile turistice ale salinei.

Potrivit parlamentarului Adrian Giurgiu, instituțiile chemate să dea socoteală în fața Comisiei de Mediu au recurs la strategii de amânare și delegare a unor persoane fără nicio responsabilitate directă asupra obiectivului de la Praid. Deși ședința a fost decalată special pentru a permite participarea conducerii SALROM și a reprezentanților de la Apele Române, aceștia din urmă au preferat să trimită interlocutori prin videoconferință care, în loc să prezinte soluții tehnice sau să-și asume erorile de management, au găsit un vinovat neașteptat: fauna locală.

Iresponsabilitate la nivel înalt și acuzații de batjocură

Adrian Giurgiu a descris atmosfera din comisie ca fiind una de „iresponsabilitate și batjocură”, subliniind că momentul în care oficialii au început să dea vina pe castori pentru inundațiile catastrofale a fost punctul culminant al unei audieri eșuate. Deputatul a atras atenția că acest discurs vine din partea unor oameni remunerați cu salarii generoase din fonduri publice, în timp ce un simbol turistic național se confruntă cu un dezastru aproape iremediabil.

Impactul economic este deja vizibil și sever, închiderea masivă a facilităților turistice de la Praid afectând întreaga economie a zonei. Totul a început în vara anului 2025, când râul Corund a provocat inundații grave, ducând la instituirea stării de alertă, însă gestionarea ulterioară a crizei pare să fi fost marcată de un blocaj instituțional între instituțiile care ar fi trebuit să colaboreze pentru salvarea minei de sare.

Ministrul Economiei cere tragerea la răspundere a conducerii

Prezent la aceeași conferință, ministrul Economiei, Irineu Darău, a catalogat situația de la SALROM drept un studiu de caz despre neasumarea consecințelor în companiile de stat. Acesta a subliniat că, deși mai multe instituții încearcă în prezent să reconfigureze zona și să salveze ce se mai poate, managementul riscurilor a fost unul defectuos încă de la începutul crizei.

Ministrul a dezvăluit că s-au efectuat deja înlocuiri în Consiliul de Administrație al societății, însă a admis că legislația actuală și contractele de management extrem de rigide fac ca directorii să fie foarte greu de demis sau trași la răspundere, indiferent de rezultatele lor dezastruoase. Darău a insistat asupra necesității ca responsabilii să plătească prin toate mijloacele legale, considerând inacceptabil ca o conducere să rămână în funcție după ce a gestionat atât de slab o situație de urgență națională, ascunzându-se în spatele unor argumente penibile în fața forului legislativ.