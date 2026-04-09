Aproape 1.000 de controale în două luni

Potrivit datelor oficiale, în perioada ianuarie-februarie 2026 au fost efectuate 929 de controale la diverse obiective. În urma acestora, inspectorii au aplicat 106 sancțiuni, dintre care 55 de amenzi, valoarea totală depășind 2,58 milioane de lei.

Autoritățile precizează că verificările continuă, iar până la jumătatea lunii mai sunt în desfășurare controale tematice, în special în zonele unde funcționează balastiere.

Nereguli grave descoperite în 2025

Datele arată că anul trecut controalele au fost și mai ample. Doar în cazul balastierelor au fost efectuate 1.909 verificări, în urma cărora au fost aplicate 336 de sancțiuni și 187 de amenzi, în valoare totală de aproape 9,8 milioane de lei. De asemenea, au fost deschise 17 dosare penale.

La nivel național, în 2025, inspectorii au realizat 8.687 de controale, soldate cu 1.348 de sancțiuni și 667 de amenzi, care au însumat peste 22 de milioane de lei.

Captări ilegale descoperite în Brașov

Un caz recent semnalat de autorități a avut loc pe râul Sebeș, în zona localității Hârseni, județul Brașov. În urma unui control desfășurat în martie 2026, au fost identificate șase captări ilegale de apă și tot atâtea păstrăvării care funcționau fără autorizație.

Inspectorii au dispus măsuri pentru readucerea cursului de apă la starea inițială, iar în acest caz urmează să fie întocmite șase dosare penale. Totodată, va fi calculat prejudiciul adus resurselor de apă.

Controalele continuă

Reprezentanții Apelor Române subliniază că acțiunile de control vor continua în toată țara, scopul fiind prevenirea exploatării ilegale a resurselor de apă și protejarea mediului.

Autoritățile avertizează că încălcarea legislației în domeniu poate atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi consistente și răspundere penală.