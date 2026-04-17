Incidentul s-a produs în jurul orei 17:25, la intersecția dintre bulevardul Dâmbovița și strada Banatul. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, cu o autospecială de primă intervenție, un echipaj SMURD și mai mulți pompieri.

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate un autoturism și un tramvai aflat în circulație.

Șoferul, rănit în urma coliziunii

În urma impactului, conducătorul auto, un bărbat de 73 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral. Acesta era conștient și cooperant în momentul în care a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Din fericire, niciunul dintre pasagerii aflați în tramvai nu a fost rănit și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cum s-a produs accidentul

Conform datelor furnizate de polițiști, șoferul autoturismului circula pe strada Budai Deleanu, dinspre strada Mangalia, iar la intersecția cu bulevardul Dâmbovița ar fi intrat în coliziune cu tramvaiul.

Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate responsabilitățile în producerea accidentului.