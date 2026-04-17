După mese bogate, mai ales cu carne grasă și preparate grele, digestia încetinește vizibil. Alimentele rămân mai mult timp în stomac, iar senzația de „plin” persistă ore întregi.

În același timp, în intestin crește fermentația, ceea ce duce la gaze și balonare. Practic, sistemul digestiv este blocat într-un ritm mai lent decât cel normal.

Energia ta urcă și cade brusc

Dulciurile și carbohidrații rafinați cresc rapid glicemia. Inițial te simți energic, dar efectul nu durează.

După ce organismul eliberează insulină pentru a echilibra situația, glicemia scade, iar tu resimți asta ca oboseală, lipsă de concentrare sau chiar nevoia de a mânca din nou.

Este unul dintre motivele pentru care, după mesele de sărbători, apare senzația de epuizare.

Ficatul și pancreasul sunt „în priză” continuu

Ficatul procesează grăsimile și alcoolul, iar pancreasul produce enzime digestive și insulină. După câteva zile de excese, aceste organe sunt forțate să lucreze mai intens decât în mod normal.

Nu este o situație periculoasă pe termen scurt, dar poate explica starea generală de disconfort, greața ușoară sau senzația că „nu te simți în formă”.

Refluxul apare mai ușor

Porțiile mari și alimentele grase favorizează refluxul gastric. Acidul din stomac urcă mai ușor în esofag, mai ales dacă te întinzi după masă.

Așa apar arsurile în capul pieptului sau gustul acru, simptome frecvente după perioade de exces alimentar.

Te simți „umflat” fără să te fi îngrășat brusc

După câteva zile de mâncat mai mult, cântarul poate arăta mai mult, iar hainele pot părea mai strâmte.

De cele mai multe ori, nu este vorba de grăsime acumulată rapid, ci de retenție de apă și volum digestiv crescut. Aportul mare de sare și carbohidrați contribuie direct la această senzație, potrivit sursei.