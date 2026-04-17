Zamfir a declarat și că Partidul Social Democrat este unul responsabil, motiv pentru partidul își va menține poziția față de eliminarea din funcție a lui Ilie Bolojan.

Senator PSD: „Cel mai responsabil lucru e să schimbăm direcția!”

„Mi se pare un lucru absolut jenant, felul în care domnul prim-ministru își cataloghează colegii de partid, în primul rând.

Adică să înțeleg că oricare altcineva din PNL care ar putea să fie prim-ministru, adică ar fi marionetă, oricine altcineva în afară de domnia asta, din PNL vorbesc, ar fi un prim-ministru marionetă?

Această guvernare sau mai bine zis, programul pe care l-a propus domnia sa și măsurile asumate de domnia sa, în primul rând în zona fiscală, s-au dovedit la fi un eșec.

Eu cred că, cu adevărat, iresponsabil ar fi dacă, constatând că o guvernare, o guvernare care, iată, a sărăcit România, firmele românești se închid.

Deci este o guvernare care a eșuat.

În momentul ăsta, responsabil este să schimbi direcția. Ăsta este motivul pentru care noi facem această consultare și credem că este bine ceea ce facem.”, a zis Daniel Zamfir, senator PSD.

