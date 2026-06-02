SRS: „Eugen Tomac este doar o soluție improvizată!”

Sorin Roșca Stănescu nu crede în varianta Eugen Tomac premier, preferată în prezent de președintele Nicușor Dan. Este doar o soluție improvizată, Tomac nu va putea crea un guvern hibrid, a declarat jurnalistul în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Sorin Roșca Stănescu subliniază că Eugen Tomac nu este un tehnocrat adevărat și că în tot timpul acesta în care partidele politice se ceartă constant, situația României se agravează.

„Este la fel de evident că soluția cu domnul Tomac este una absolut improvizată, o soluție care nu vă aduce prea departe, pentru că nu poate să adune în 10 zile majoritatea necesară și nici să creeze un guvern hibrid, așa cum se intenționează, adică din, așa zici, tehnocrați, că nici Tomac nu-i un tehnocrat, și oameni politici, un guvern funcțional, și cu atât mai puțin în cele 10 zile, oamenii pe care-i strânge Tomac, nu vor fi capabili să elaboreze un program politic, un program de guvernare.

Așa că acest guvern nu va trece și criza va continua cu un Ilie Bolojan care refuză cu obstinație să demisioneze.”