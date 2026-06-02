USR insistă că nu va mai colabora cu PSD la guvernare

USR anunță că nu va mai colabora cu PSD la guvernare. Anunțul vine de la Ștefan Pălărie. Senatorul susține că singura variantă posibilă e păstrarea unui guvern interimar până în toamnă.

Ștefan Pălărie: „Singura soluție ar fi un guvern interimar!”

„La noi, la USR, nu s-a schimbat nimic. Avem cele două decizii majore.

Am decis că nu vom face un guvern cu PSD.

Am decis că vom fi aliniați politici cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, pe ceea ce înseamnă deciziile următoare.

Câtă vreme nu avem o nominalizare oficială, permiteți-mi să nu intru în speculații politice.”, a zis politicianul Ștefan Pălărie.

Reporter: Dacă noul guvern nu trece destul încrederii în Parlament, ar putea un guvern interimar să reziste până în toamnă?

Ștefan Pălărie: În opinia mea, nu avem altă variantă.

Evident, dacă nu putem avea un guvern... Acum sunt două variante. Este posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de expirarea celor zece zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Sau putem avea și scenariul acela de a trece la vot în Parlament.

Și aici cred că un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România, anume încercarea de formare unui guvern care nu trece în Parlament, ar fi o chestiune pe politică externă extrem de delicată și dificilă, dărămând și mai mult în crederea pe care investitorii o au în economia românescă.