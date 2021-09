„A fost un moment încărcat de emoție, demisia celor 5 miniștri. Avem alegeri interene și a existat emoția că miniștrii noștri nu vor ajunge la un consens privind demisia. Mai ales că PSD ne acuza că susținem o moțiune fără a ne da demisia. Aplauzele de ieri, de la demisia celor 5, a fost reală. Am avut la grupul parlamnetar, cam la o lună, un ministru de la noi care venea și ne povestea chestii înfiorătoare. Unele care țin de procese penale, amânări și tergiversări pe numirile de secretari de stat cu întârzieri de 2-3 luni. Aveam sentimentul că noi nu cădeam pe tempoul impus de Florin Cîțu. Însă, premierul punea bețe în roate. Mulți și-au lăsat proiecte neterminate. Secretarii de stat, prefecții și subprefecții USRPLUS sunt încă funcții, pentru că am fost acuzați că am lăsat țara la greu. Ipocrizie ar fi fost să existe niște miniștrii, care sunt și parlamentari, și ar fi votat și moțiunea de cenzură. Atunci când au foste neînțelegeri, am spus, vom munci și mai mult”, a declarat senatorul URSPLUS Ștefan Pălărie în emisiunea „Culisele Statului Paralel”