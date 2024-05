Lucian Bode: Lupta pentru Brașov e de fapt lupta voastră în fiecare localitate

"Adrian Veștea, George Scripcaru, veți pune Brașovul pe ruta accelerată!

Liberalii nu vor ceda dinamismul economic pentru politicile pentru consum. Pentru că în 2020 am schimbat paradigma dezvoltării.

Am schimbat cursul și am adus prosperitate prin investiții, repornire șantiere infrastructură. Am reușit sub guvernarea Nicolae Ciucă cea mai mare absorbție de fonduri europene. Și pentru acest lucru merită aplaudat. Guvernările locale și centrale liberale ale marilor proiecte. Ne luăm angajamentul să ducem România într-o nouă etapă istorică a dezvoltării.

Nu ca alții care după 4 ani de stagnare în administrația locală le spun astăzi brașovenilor că nu le-a ieșit din prima si gasesc scuze puerile. Ba mai mult, unii dintre ei, unii au incercat să se cuibărească în partidele de guvernământ. Au avut 4 ani in care nu au clădit nimic.

Nu- i mai crede nimeni pentru că nu au dus la bun sfârșit niciun proiect.Au tergiversat și in mandatul lui George. Cum e cazul de reconversie a zonei abandonate Rulmentul. Vorba aceea: sedus și anbandonat. Cam asta a fost cu oamenii noi in politică", a afirmat Lucian Bode.

"S-a mai dus un mit. Ei nu sunt in stare sa realizeze ceva pentru ca sunt conflictuali și se hrănesc din ura si scandal. Cand după 4 ani nu ai ce să pui pe masa realizărilor, vii cu aceleași promisiuni, e clar că ai eșuat lamentabil. Din păcate aceste experimente au fost pe spinarea brașovenilor, ar trebui să înceteze!

Povestea de succes trebuie reînnodată. Cu o echipă puternică la Primăria Brașov impreună cu George Scripcaru, și la CJ cu Veștea. Cu toții suntem oamen ai faptelor și proiectelor concrete. Altfel construiești când conduci o cumunitate servind interesele oamenilor, ale unei găști cvasianonime. Ești primarul tuturor, ești președintele CJ, nu pentru a face fițe. Orgoliul e cel mai mare dușman al unei munci de construcție, mai ales in politica.

Următorii 10 ani sunt cruciali in România, trebuie să accelerăm dezvoltarea, să menținem stabilitatea, cursul euroaltantic, să respingem cântecele de sirenă ale extremiștilor și populiștilor. Doar un președinte dat de Pnl poate tine cârma dreaptă, și numele lui Nicolae Ciucă. Să nu vă îndoiți de asta, fiecare vot obținut de PNL ne va crește șansele de succes.



Premisele sunt foarte foarte bune, PNL a reușit ce nu a reușit in ultimii 34 de ani. Să depună liste complete în 95% din localități, e un rezultat istoric pt noi că peste 1,5 milioane de oameni au semnat pentru sustinerea candidaturilor, că peste 850 de primari candidează. Cu o bună organizare, mobilizare disciplină, PNL poate termina pe primul loc in alegerile locale din 9 iunie. Lupta pentru Brașov e de fapt lupta voastră în fiecare localitate pentru un PNL puternic și avem ce apăra. Succes, Adrian Veștea, George Scripcaru, dragi liberali!" a transmis Lucian Bode.