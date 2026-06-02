Reacție dură în PSD după demisia de răsunet a primarului Constantin Toma. Marcel Ciolacu: „Nu ştiu cum, nu ştiu de ce şi nu mă interesează

Președintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a reacționat marți după ce primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, și-a anunțat demisia din funcțiile de președinte al Organizației Municipale PSD și prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD. Liderul social-democrat a declarat că decizia era una previzibilă, având în vedere pozițiile exprimate de edil în ultimul an.

„Era firesc. Am aflat de la colegii mei din sediul judeţean că a depus o demisie scrisă din funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale şi din cea de prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene. Era firesc pentru că, în urma declaraţiilor din ultimul an de zile, nu se mai regăsea în acest partid”, a declarat Romeo Lungu.

Mai mult, liderul PSD Buzău consideră că, dacă nu se mai identifică cu actuala conducere a partidului, Constantin Toma ar trebui să renunțe și la calitatea de membru PSD.

„Cred că este firesc să facă, dacă tot nu se regăseşte în Partidul Social Democrat sub această conducere, să-şi dea demisia şi din funcţia de membru”, a afirmat deputatul social-democrat.

Romeo Lungu: „Consilierii nu sunt marionete”

Președintele PSD Buzău a respins ideea că votul unor consilieri locali PSD împotriva unor proiecte propuse de Constantin Toma ar reprezenta un act de indisciplină. Potrivit acestuia, aleșii locali au obligația de a analiza fiecare proiect înainte de vot.

„Consilierii locali răspund personal în faţa buzoienilor pentru ceea ce votează în Consiliul Local şi nu sunt nişte simple marionete pentru a vota un proiect sau altul. Este important ca proiectele să fie discutate şi să existe consultări înainte de a fi supuse la vot”, a declarat Romeo Lungu.

Acesta a susținut că nemulțumirea lui Constantin Toma ar fi apărut după ce o parte dintre consilierii PSD au votat un amendament prin care a fost amânată dezbaterea unui proiect privind modernizarea unor străzi.

Totodată, Romeo Lungu a afirmat că, în urmă cu câteva luni, primarul și-ar fi asumat că va consulta mai des conducerea partidului și consilierii locali PSD înaintea ședințelor Consiliului Local, lucru care, în opinia sa, nu s-ar fi întâmplat.

PSD Buzău se pregătește de schimbări în conducerea organizației

În ceea ce privește viitorul organizației municipale PSD Buzău, Romeo Lungu a anunțat că în această săptămână va avea loc o întâlnire a conducerii locale pentru stabilirea pașilor următori.

„O să avem o întâlnire în cursul acestei săptămâni cu Biroul Organizaţiei Municipale şi vom lua o hotărâre acolo. Probabil va exista o conducere interimară până la alegerea noii conduceri”, a precizat liderul PSD Buzău.

Marcel Ciolacu: „Nu ştiu cum, nu ştiu de ce şi nu mă interesează”

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a refuzat să comenteze demisia lui Constantin Toma din funcțiile politice deținute în PSD și a spus că explicațiile trebuie oferite de conducerea organizației județene.

„Nu ştiu cum, nu ştiu de ce şi nu mă interesează. Eu nu am funcţii politice în partid, sunt doar preşedinte de Consiliu Judeţean. Întrebaţi-l pe preşedintele PSD Buzău Romeo Lungu”, a declarat Marcel Ciolacu pentru News.ro .