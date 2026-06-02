Dan Dungaciu, despre scandalul de la vârful Statului Major al Apărării:”Sentimentul de stat eșuat și nefuncțional e acut”

Sursă: Realitatea.Net

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a vorbit marți, în direct la Realitatea PLUS, despre scandalul de la vârful Statului Major al Apărării, în mijlocul căruia se află generalul Gheorghiță Vlad, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției, și a subliniat că ”sentimentul de stat eșuat și nefuncțional e acut”.

”Să nu confundăm armata, sau ce înseamnă Armata României, cu niște oameni, fie și ei puși în fruntea armatei. Armata României este o instituție fundamentală, trebuie să rămână fundamentală, încă o dată spun, indiferent de ce se întâmplă cu destinele personale ale uneia sau alteia.

Nici asupra destinelor personale nu mă pronunț, pentru că nu este treaba noastră să o facem. Există, sigur, lucruri pe care dumneavoastră le-ați invocat, dar deocamdată e treaba altor instituții să ducă până la capăt ce au început. Deci, nu mă pronunț nici pe această speță, cu atât mai puțin, încă o dată, pe ceea ce înseamnă armata română și importanța ei”, a declarat Dan Dungaciu, în direct la Realitatea PLUS.

”Sentimentul de stat eșuat și nefuncțional e acut”

Prim-vicepreședintele AUR a subliniat că ”lucrurile sunt complicate, pentru că, indiferent că vrem sau nu vrem, indiferent cum se termină această poveste, sentimentul de stat eșuat și care este nefuncțional, e acut”.

În acest moment în care se întâmplă ce se întâmplă în jurul nostru, în care incertitudinea este majoră din punctul de vedere al securității, în momentul în care se bombardează spre escaladare tot ce înseamnă, mă refer la escaladare aici, războiul din Ucraina, deci totul intră într-o accelerație.

Americanii anunță că își retrag submarinerele și bombardierele din spațiul european. Deci, nimic din ceea ce știam până mai ieri nu mai funcționează. În acest moment România întâmpină această furtună perfectă aproape fără guvern, fără nicio posibilitate de a găsi un guvern care să răspundă politic unor probleme politice, cu o armată care, în ceea ce privește liderii ei, intră într-o criză majoră”, a mai spus liderul AUR.

”Va face din SAFE o nouă afacere Skoda în istoria României”

Mai mult, Dan Dungaciu a cerut clarificări privind posibilele legături cu programul SAFE, avertizând asupra riscului unui nou scandal de amploare pe modelul ”afacerea Skoda”

”Aici e problema pe fond: cum a ajuns România totuşi, într-un moment în care securitatea este cea mai precară, în care criza globală este cea mai mare de la căderea URSS-ului, să întâmpine aceste crize cu decapitări masive şi pe domeniul civil şi pe domeniul securitar. Aici cineva trebuie să iasă şi să răspundă la aceste lucruri. Dacă sunt legate cu SAFE, sau nu sunt legate cu SAFE. Este sigur o întrebare care poate că, peste ani, peste decenii, dacă lucrurile sunt răspuns, dacă răspunsul este pozitiv, va face din programul SAFE o nouă afacere Skoda în istoria României”, a conchis liderul AUR.

