Avertisment ANCOM pentru platformele online. Publicitatea bazată pe profilarea minorilor este interzisă

Sursă: Realitatea.net

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția operatorilor de platforme online asupra obligațiilor stricte impuse de legislația europeană privind protecția copiilor și adolescenților în mediul digital. Instituția subliniază că utilizarea datelor personale ale minorilor pentru publicitate bazată pe profilare este interzisă și că platformele trebuie să adopte măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței online.

Noi reguli pentru protecția copiilor în mediul digital

Potrivit ANCOM, protejarea minorilor pe internet reprezintă o prioritate tot mai importantă în contextul utilizării intense a rețelelor sociale, aplicațiilor de mesagerie, platformelor video și jocurilor online.

Regulamentul european privind serviciile digitale (Digital Services Act - DSA) stabilește obligații clare pentru platformele online, menite să reducă riscurile la care sunt expuși copiii și adolescenții în spațiul virtual.

Printre cele mai importante prevederi se numără interdicția utilizării datelor personale ale minorilor pentru afișarea reclamelor personalizate pe baza profilării comportamentale.

Platformele sunt obligate să implementeze măsuri de siguranță

Autoritățile precizează că platformele online accesate de minori trebuie să ofere un nivel ridicat de protecție a vieții private și să dezvolte sisteme eficiente pentru raportarea și moderarea conținutului.

De asemenea, furnizorii de servicii digitale trebuie să țină cont de vulnerabilitățile specifice copiilor atunci când proiectează interfețele aplicațiilor, algoritmii de recomandare și funcționalitățile care pot influența comportamentul utilizatorilor tineri.

Scopul acestor măsuri este limitarea expunerii minorilor la conținut periculos sau la practici care le pot afecta dezvoltarea și siguranța.

Comisia Europeană recomandă măsuri suplimentare

Pentru a sprijini implementarea Regulamentului privind serviciile digitale, Comisia Europeană a elaborat un set de orientări dedicate protecției minorilor în mediul online.

Documentul recomandă adoptarea unor măsuri concrete pentru combaterea fenomenelor precum hărțuirea online, racolarea minorilor în scopuri abuzive, conținutul nociv, dependența de platformele digitale, provocările periculoase și materialele care promovează automutilarea sau tulburările de alimentație.

Deși aceste orientări nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, ele reprezintă un reper important în evaluarea modului în care platformele respectă obligațiile prevăzute de legislația europeană.

Conturi private și verificarea vârstei utilizatorilor

Printre recomandările formulate se regăsesc implementarea unor mecanisme eficiente de verificare a vârstei, reducerea expunerii minorilor la conținut inadecvat și configurarea implicită a conturilor copiilor ca fiind private.

Totodată, platformele sunt încurajate să elimine elementele de design care pot determina utilizarea excesivă a serviciilor digitale sau care pot favoriza comportamente compulsive.

Un accent important este pus și pe dezvoltarea unor instrumente accesibile pentru raportarea rapidă a conținutului ilegal sau dăunător.

Recomandări pentru părinți și adolescenți

ANCOM le recomandă părinților să discute frecvent cu copiii despre riscurile din mediul online și să îi încurajeze să solicite ajutor atunci când se confruntă cu situații neplăcute.

Printre sfaturile oferite se numără evitarea distribuirii informațiilor personale, utilizarea funcțiilor de blocare și raportare, limitarea timpului petrecut pe platforme și verificarea periodică a setărilor de confidențialitate.

Specialiștii subliniază că implicarea activă a părinților și educatorilor rămâne una dintre cele mai eficiente metode de protejare a minorilor în mediul digital.

Cine verifică respectarea regulilor

În România, ANCOM are rolul de coordonator al serviciilor digitale și monitorizează respectarea obligațiilor prevăzute de Regulamentul DSA pentru platformele stabilite pe teritoriul țării.

În cazul marilor platforme internaționale, precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube sau Snapchat, responsabilitatea principală pentru supraveghere aparține Comisiei Europene, care colaborează cu autoritățile naționale din statele membre.

Instituția a anunțat că va continua campaniile de informare și educare privind siguranța online a minorilor și în a doua parte a anului, pentru a crește gradul de conștientizare asupra riscurilor din mediul digital.