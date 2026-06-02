Peter Magyar revine cu planul extinderii Grupului de la Vișegrad și pune România pe lista invitaților

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a declarat marți, cu prilejul unei vizite la Berlin, că la viitorul summit al Grupului de la Vișegrad (V4), de la data de 23 iunie, le va propune omologilor săi ceh, polonez și slovac extinderea acestui cadru de cooperare, informează MTI.

În conferința de presă comună susținută cu cancelarul german Friedrich Merz, Peter Magyar a afirmat că va propune invitarea Austriei, Germaniei și chiar a Croației, Sloveniei și României.



'Haideți să construim împreună o Europă Centrală puternică', a declarat prim-ministrul ungar, potrivit căruia cooperarea ar viza domeniile infrastructurii, economiei și culturii.

Ideea extinderii grupului de la Vișegrad, vehiculată anterior

Pe 20 mai, premierul Ungariei, Peter Magyar, a făcut declarații importante despre viitorul Grupului de la Vișegrad și despre posibilitatea extinderii cooperării regionale către mai multe state din Europa Centrală și de Est, inclusiv România.

Anunțul a fost făcut la Varșovia, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul polonez Donald Tusk.

Liderul Ungariei îi invită pe premierii din V4 la Budapesta

Peter Magyar a anunțat că i-a transmis lui Donald Tusk invitația de a efectua o vizită la Budapesta la finalul lunii iunie.

În același timp, premierul ungar a precizat că intenționează să trimită invitații similare și liderilor din Cehia și Slovacia, în speranța organizării unei reuniuni înainte de încheierea președinției ungare a Grupului de la Vișegrad.

Potrivit acestuia, scopul este relansarea influenței alianței regionale în interiorul Uniunii Europene.

Peter Magyar vrea refacerea influenței Grupului de la Vișegrad

Șeful guvernului de la Budapesta a declarat că Ungaria dorește să colaboreze strâns cu Polonia, Slovacia și Republica Cehă pentru consolidarea grupului regional.

Ungaria va fi parteneră cu Polonia, Slovacia și Republica Cehă „în toate domeniile ... pentru a restabili puterea, gloria și influența V4 în Europa”, a declarat Peter Magyar, citat de MTI .

România, menționată printre țările vizate pentru extinderea cooperării

Una dintre cele mai importante declarații făcute de liderul ungar a vizat posibilitatea extinderii cooperării V4 către alte state europene.

Peter Magyar a afirmat că este pregătit personal să lucreze pentru dezvoltarea acestei formule regionale și pentru apropierea unor noi parteneri.

Noul lider al ungariei a declarat că este personal pregătit să lucrez pentru a extinde cooperarea V4 „fie către prietenii noștri scandinavi, sau către Austria, Croația, Slovenia, România, precum și către țările non-UE din Balcanii de Vest.”

Astfel, România apare explicit pe lista statelor pe care Budapesta le vede ca posibili parteneri într-o formulă regională extinsă în jurul Grupului de la Vișegrad.

„Inima Europei este acum în Europa Centrală”

Premierul Ungariei a susținut că Europa Centrală devine tot mai importantă pentru echilibrul politic și economic al continentului.

„Inima Europei este acum în Europa Centrală și va trebui să muncim pentru a ajuta această inimă să continue să bată cât mai mult și cât mai puternic posibil,” a afirmat Peter Magyar.

În viziunea liderului ungar, Grupul de la Vișegrad ar putea redeveni un pol de influență major în interiorul Uniunii Europene.

„Grupul de la Vișegrad și-ar putea recâștiga vitalitatea și influența în cadrul Uniunii Europene”, a mai spus el.

Ce este Grupul de la Vișegrad

Grupul de la Vișegrad reunește în prezent Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia și reprezintă una dintre cele mai cunoscute alianțe regionale din Europa Centrală.

De-a lungul anilor, grupul a avut poziții comune pe teme precum migrația, politica europeană, securitatea regională și relația cu instituțiile Uniunii Europene.

Declarațiile lui Peter Magyar sugerează că Budapesta încearcă acum să transforme V4 într-o platformă regională mai largă, cu influență crescută în Europa Centrală și de Est.