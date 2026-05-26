Cum a ajuns Gigi Becali patron la Steaua București cu ajutorul cămătarilor. ”Nu e recunoscător. Obișnuia să se împrumute la noi” -VIDEO

Gigi Becali este din nou în mijlocul unui scandal de proporții, după ce mai mulți membri ai clanului Cămătaru și Sportivilor, dar și interlopul Nuredin Beinur, cunoscut drept „spaima litoralului”, au făcut o serie de dezvăluiri despre cum a pus mâna latifundiarul din Pipera pe clubul Steaua, cu ajutorul lor

”A fost folosit foarte mult numele nostru ca el să intre în posesia echipei Steaua, pentru că echipa Steaua a fost a fraților Păunescu”, a declarat Nuțu Cămătaru, liderul clanului Cămătaru, într-un documentar publicat pe platforma Voyo.

Mircea Băluș, liderul clanului Sportivilor și fost asociat al Clanului Cămătaru, a dezvăluit că ”s-a făcut o ședință de asta: Domnule că trebuie să vindem Steaua că atunci nu mai puteai să o ții la CSA, că nu puteai să joci în Champions League, trebuia să o scoți de la armată și de la stat, să o privatizezi”.

La rândul său, Nuțu Cămătaru a explicat cum a ajuns Gigi Becali să preia clubul Steaua și de unde a avut bani.

”Și mi-a zis Păunescu, dacă vreau să mă bag cu echipa de fotbal? Și eu zic, băi, Nea Viorel, dacă era vorba de bocs, mă băgam. Hai să facem altfel. Ia-l pe Gigi și îi dai o bani”, a afirmat Nuțu Cămătaru.

”Gigi nu e recunoscător. El nu avea Steaua niciodată în ziua de azi”

De asemenea, Nuredin Beinur, spaima litoralului, l-a acuzat pe Gigi Becali că ”nu e recunoscător”.

”În primul rând, el să-și aducă aminte că Bobi Păulescu a venit la Nicu atunci și la mine ca să-i băgăm bodyguarzi pe stadionul Ghencea. Eu l-am sunat atunci pe Vlad Lapte și i-am spus că nu dădeam de Gigi la 4-5 dimineața, să ia bodyguarzi și să intre că pe el îl privea un consiliu de administrație care se întâmpla, ședința avea loc la stadionul Ghencea. Și, într-adevăr, atunci Gigi a luat bodyguarzi de la Nuțu și cred că i-a luat atunci pe alde Fane, pe alde Smărăndescu și așa s-a întâmplat evenimentul Steaua. Că pe el atunci, dacă nu-l primeau în ședința a consiliului de administrație, care era atunci acționariilor, el nu avea Steaua niciodată în ziua de azi”, a subliniat Nuredin Beinur

Mai mult, Sile Cămătaru a afirmat că omul de afaceri obișnuia să se împrumute cu sume uriașe de bani pe care de multe ori le restituia sub forma unor bani falși.

”Gigi Becali obișnuia să se împrumute la noi, cu dobândă foarte mică, 3% la lună. Omul era un gentleman, dacă zicea că dă banii peste o lună îi dădea peste două săptămâni sau chiar peste o săptămână. Problema era alta, am ieșit din ecuația asta, pentru că eu îi dădeam un fășic de 10.000 de dolari nou și el îmi dădea 10.000 de dolari mototoliți, vechi și falși. Și atunci nu numai că nu primeam nicio dobândă, ieșeam și în minus”, a transmis Sile Cămtaru.