AUR refuză categoric să voteze un nou Cabinet condus de un premier independent sau de la alt partid. Formațiunea cere postul de prim-ministru pentru a intra la guvernare

Sursă: Realitatea.net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat marți că formațiunea nu va susține un guvern care nu este condus de un premier AUR și din care partidul să nu facă parte. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, în contextul discuțiilor privind viitoarea formulă guvernamentală.

„Condiţia pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea prim-ministrul şi de a avea certitudinea că anumite puncte esenţiale din programul de guvernare sunt exact inversul măsurilor pe care le-a luat guvernul Bolojan, pentru că altfel, de ce ar avea sens să participăm şi noi la un guvern care ar face fix acelaşi lucru pe care l-a făcut guvernul Bolojan? Noi nu avem ceva cu domnul Bolojan personal, avem ceva cu politica pe care guvernul domniei sale sau politicile publice le-a făcut. Deci nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR, nu votăm un guvern din care nu suntem parte şi (..) nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid”, a declarat Petrișor Peiu.

AUR: „Nu înțelegem de ce să votăm un guvern din care nu facem parte”

Și purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefăniță Avrămescu, a declarat că partidul așteaptă în continuare o nominalizare oficială pentru funcția de premier și că, până în acest moment, există doar speculații în spațiul public.

„Aşteptăm o nominalizare din partea domnului preşedinte de aproape 4 săptămâni de zile. Despre domnul Tomac sunt speculaţii de aproape două săptămâni. Aşadar, până când nu avem o propunere, nu avem pe ce anume să ne pronunţăm. Este puţin ciudat, totuşi, că preşedintele unui partid care la ultimele alegeri n-a reuşit să aibă nici 2% măcar din numărul voturilor să fie propunere de prim-ministru. Dar, în ceea ce ne priveşte, noi am spus foarte clar, atâta vreme cât nu suntem parte a unui guvern, nu înţelegem de ce să-l votăm. Da, vom vota un guvern din care suntem parte sau dacă dăm prim-ministrul”, a afirmat Avrămescu.

AUR respinge ideea unui guvern tehnocrat

Reprezentanții AUR au transmis că formațiunea nu susține ideea unui guvern tehnocrat și consideră că România are nevoie de un executiv cu asumare politică.

„Este nevoie de un guvern care să aibă o asumare politică, nu de tehnocraţi. În ceea ce priveşte un guvern politic, atâta vreme cât AUR nu este parte a unui guvern sau nu dă primul ministru, nu are de ce să-l voteze”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefăniță Avrămescu.

