Potrivit specialiștilor citați de eatingwell.com, doar două porții pe săptămână sunt suficiente pentru a susține funcțiile cognitive. Studiile arată că persoanele care includ în dietă aproximativ 150 de grame de pește săptămânal pot avea un risc cu până la 30% mai redus de declin cognitiv.

În special peștele gras, precum somonul, sardinele sau macroul, este o sursă excelentă de acizi grași omega-3, dar și de vitamine și minerale esențiale. Acești nutrienți contribuie la buna funcționare a creierului și la menținerea sănătății generale.

De ce este peștele atât de important pentru creier

Chiar dacă beneficiile sale sunt bine cunoscute, peștele nu este consumat suficient de des. Totuși, experții subliniază că introducerea lui în alimentația obișnuită poate aduce îmbunătățiri semnificative.

Unul dintre efectele cele mai importante este susținerea memoriei. Acizii grași omega-3 ajută la o mai bună circulație a sângelui către creier și contribuie la reducerea inflamațiilor din organism, factori esențiali pentru funcționarea optimă a sistemului nervos.

Recomandat de specialiști

Deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege pe deplin legătura dintre consumul de pește și sănătatea creierului, există indicii că acesta ar putea reduce riscul de apariție a boala Alzheimer.

Pe lângă aceste beneficii, nutrienții din pește pot influența pozitiv și starea de spirit, contribuind la o dispoziție mai bună. În ansamblu, includerea peștelui în dietă este o alegere simplă, dar valoroasă, motiv pentru care nutriționiștii din întreaga lume recomandă consumul său regulat.