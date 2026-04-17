Daniel Zamfir: „Romgaz va fi una dintre cele mai mari companii din Europa!”

Mai mult, social-democratul acuză că în timp ce alte state europene își protejează companiile strategice, guvernul Bolojan face exact invers.

Daniel Zamfir: „Alte state europene își protejează companiile!”

„Dacă vorbim de Europa de Vest, o să vedem că țări ca Italia, Germania, Spania fac tot posibilul să răscumpere acțiunile statului la companiile de interes strategic.

Polonia, Ungaria, Cehia răscumpără acțiuni la companiile strategice, le răscumpără la stat.

Ori noi, noi se propune să vindem pachete de acțiuni la companiile profitabile.

Păi de ce să vând...la RomGaz, de exemplu? Vă dau doar două exemple. RomGaz și Portul Constanța.

Păi RomGaz-ul va fi o societate care va exploda pentru că va veni gazul în Marea Neagră.

Ori compania RomGaz va fi, practic, cea mai importantă companie din Europa. Păi de ce se vând acum când acțiunile sunt jos?”, a spus Daniel Zamfir, senator PSD.

