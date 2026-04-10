Ploi extreme și avertizări pentru întreg statul

Potrivit meteorologilor, furtuna care a debutat la începutul săptămânii atinge punctul maxim în noaptea de joi spre vineri, când sunt așteptate cantități masive de precipitații. În unele regiuni, nivelul ploilor ar putea ajunge la echivalentul mai multor luni în doar câteva zile.

Autoritățile au emis alerte de inundații pentru toate insulele, inclusiv Oahu, Kauai, Maui și Insula Mare, avertizând asupra riscurilor de viituri rapide și alunecări de teren.

Zonele montane, cele mai expuse

Specialiștii estimează că în anumite zone, în special cele montane, cantitățile de precipitații vor varia între 20 și 30 de centimetri până vineri seara. După două zile de ploi constante, cele mai intense averse abia urmează să lovească.

Primarul din Honolulu, Rick Blangiardi, a avertizat populația că sunt posibile evacuări la scară largă, descriind situația drept „un eveniment care ar putea afecta întreaga insulă”.

Vânt puternic și risc de întreruperi de curent

Pe lângă precipitațiile abundente, furtuna aduce și rafale de vânt care pot depăși 60 de mile pe oră. Zonele centrale și nordice din Kauai și Oahu sunt cele mai expuse, existând riscul doborârii copacilor și al întreruperilor de energie electrică.

Deși sistemul meteorologic actual nu este o furtună de tip Kona - cunoscută pentru intensitatea și durata sa - efectele preconizate sunt similare cu cele ale fenomenelor care au provocat dezastrul din martie.

Amintirea inundațiilor devastatoare este încă vie

La finalul lunii martie, Oahu a fost scena unor inundații catastrofale, în urma cărora au fost necesare peste 200 de intervenții de salvare, iar sute de locuințe au fost afectate sau distruse.

Un moment critic a fost reprezentat de riscul cedării barajului Wahiawa, deținut de Dole Food Company, ceea ce a dus la evacuări de urgență. În prezent, autoritățile monitorizează permanent structura, asigurând că aceasta este stabilă și funcțională.

Autoritățile, în alertă maximă

Aproape 290 de membri ai Gărzii Naționale din Hawaii au fost mobilizați pentru a sprijini intervențiile: monitorizează barajele, distribuie saci de nisip și apă și ajută comunitățile vulnerabile.

Guvernatorul statului, Josh Green, a anunțat că a solicitat sprijin federal suplimentar, după ce anterior fusese deja declarată stare de dezastru major în urma furtunilor din martie.

Pericolul persistă

Solul deja saturat de apă crește considerabil riscul de inundații rapide, chiar și în zonele unde precipitațiile nu ating valori extreme. Specialiștii avertizează că pericolul nu va dispărea imediat, iar un nou val de ploi este posibil la începutul săptămânii viitoare.

În acest context, autoritățile îndeamnă populația să rămână vigilentă și să respecte toate indicațiile oficiale, în condițiile în care Hawaii traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani din punct de vedere meteorologic.