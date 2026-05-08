Debitul Dunării a scăzut alarmant. Hidrologii avertizează că nivelul fluviului va continua să se reducă

Sursă: Realitatea.net

Situație îngrijorătoare pe Dunăre, unde debitul fluviului a ajuns la valori mult sub media normală pentru această perioadă a anului. Specialiștii avertizează că nivelul apei va continua să scadă în zilele următoare, pe fondul lipsei precipitațiilor în bazinul superior al fluviului.

Ce spun autoritățile?

Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul Dunării la intrarea în România, în zona Baziaș, a ajuns la aproximativ 2.700 metri cubi pe secundă, de aproape trei ori mai mic decât media multianuală a lunii mai, estimată la 6.600 mc/s.

Hidrologii prognozează că, în intervalul 8-15 mai, debitul fluviului va continua să se mențină la valori reduse. În prima parte a perioadei este estimată chiar o nouă scădere, până la aproximativ 2.500 mc/s, urmată de o ușoară revenire și apoi de o evoluție aproape staționară.

Și reprezentanții Administrației Bazinală de Apă Jiu avertizează că situația este dificilă pe sectorul Calafat, unde nivelul apei se situează mult sub valorile obișnuite pentru această perioadă.

Specialiștii explică faptul că lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Dunărea influențează direct scăderea debitelor pe sectorul românesc al fluviului. În prezent, pe sectorul aval de Porțile de Fier, debitul este estimat la aproximativ 2.700 mc/s.

Autoritățile precizează că, momentan, traficul naval și circulația bacurilor nu sunt afectate, însă evoluția situației depinde de nivelul precipitațiilor din perioada următoare.

Debitul minim înregistrat la Calafat

Pentru comparație , în anul 2025, debitul minim înregistrat în zona Calafat a fost de 2.270 mc/s, valoare chiar mai mică decât cea actuală.

Conform prognozelor hidrologice, în aval de Porțile de Fier debitele vor continua, în general, să scadă, cu mici creșteri estimate doar pe anumite sectoare ale fluviului în a doua parte a intervalului analizat.

Autoritățile recomandă populației și operatorilor economici să urmărească informările oficiale privind evoluția nivelului apei și avertizează că eventualele precipitații în bazinul superior al fluviului ar putea contribui la refacerea treptată a debitelor.