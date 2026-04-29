Dezmembrări auto ilegale în Neamț: amendă de 40.000 lei și activitate suspendată de Garda de Mediu

Sursă: Realitatea.net

Un centru de dezmembrări auto din județul Neamț a fost sancționat drastic de comisarii Gărzii Naționale de Mediu, după ce s-a descoperit că funcționa fără autorizație de mediu. În urma controlului, operatorul economic a fost amendat cu 40.000 de lei, iar activitatea a fost oprită imediat.

Ce au transmis autoritățile?

Verificările au fost realizate de către Comisariatul Județean Neamț al Gărzii de Mediu, în cadrul unei acțiuni ce a vizat modul de gestionare a vehiculelor scoase din uz. Inspectorii au constatat că societatea desfășura activități de dezmembrare auto fără a deține documentele obligatorii din punct de vedere al protecției mediului.

Potrivit autorităților, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în baza Legii nr. 212/2015, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 40.000 de lei. În plus, comisarii au dispus interzicerea imediată a desfășurării activității ilegale.

Măsurile impuse nu se opresc aici. Operatorul economic este obligat să igienizeze terenul afectat de activitățile desfășurate și să predea toate deșeurile rezultate, inclusiv vehiculele scoase din uz, către firme autorizate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu subliniază că astfel de controale vor continua, scopul fiind prevenirea poluării și respectarea normelor legale privind protecția mediului.