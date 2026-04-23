”În urma unui control desfăşurat de comisarii Gărzii de Mediu Galaţi la un operator din domeniul colectării şi valorificării deşeurilor metalice din Municipiul Galaţi, au fost identificate mai multe neconformităţi privind desfăşurarea activităţii”, a transmis joi Garda de Mediu Galaţi.

Reprezentanţii instituţiei spun că au găsit deşeuri depozitate în amestec, fără separare pe categorii, lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor, desfăşurarea activităţii cu dotări care nu se regăsesc în actele de reglementare şi nerespectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de mediu.

”Aceste aspecte afectează direct controlul şi trasabilitatea deşeurilor şi pot genera riscuri asupra mediului”, amai arată sursa citată.

Drept urmare, s-au aplicat o amendă de 500.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu şi un avertisment pentru lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor.

”În plus, a fost notificată autoritatea competentă pentru analizarea suspendării autorizaţiei de mediu. Au fost stabilite măsuri pentru intrarea în legalitate şi organizarea corectă a activităţii”, mai anunţă instituţia gălățeană.

Reprezentanţii acesteia afirmă că ”gestionarea deşeurilor nu înseamnă doar colectare, ci respectarea strictă a regulilor privind evidenţa, depozitarea şi trasabilitatea”.