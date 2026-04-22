Într-o ședință decisivă desfășurată miercuri, Plenul Camerei Deputaților a adoptat propunerea legislativă care reglementează gestionarea populației de urs brun din România pentru anul 2026. Măsura, inițiată de UDMR și aprobată anterior de Senat, vine ca un răspuns direct la creșterea alarmantă a numărului de exemplare și la frecvența atacurilor asupra gospodăriilor. Proiectul de lege merge acum către Palatul Cotroceni, unde așteaptă promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan.

Strategia preventivă și noile cote de vânătoare

Pilonul central al noii legi este dublarea numărului de urși care pot fi extrași anual, o măsură justificată de autorități prin necesitatea de a proteja viața umană și activitățile agricole. Conform formulelor stabilite de experți, legislația prevede împușcarea a 859 de exemplare în scop preventiv pe parcursul anilor 2026 și 2027. Această intervenție va fi pusă în aplicare în peste 500 de zone de vânătoare de pe teritoriul țării unde prezența ursului brun a devenit o problemă constantă pentru comunitățile locale.

Viceprim-ministrul Barna Tánczos a subliniat că această cotă proporțională de împușcare este doar o componentă dintr-un pachet mai larg de management al speciei. În viziunea inițiatorilor, controlul populației este esențial în contextul în care studiile genetice recente indică o prezență masivă a urșilor în pădurile României, cifrele estimate situându-se între 10.419 și 12.770 de indivizi.

Priorități pentru zonele critice și măsuri de sprijin

O atenție deosebită este acordată județelor Harghita și Covasna, zone unde atacurile asupra gospodăriilor sunt raportate aproape zilnic. Dincolo de reintroducerea vânătorii ca metodă de control, strategia promovată include și mecanisme de protecție pasivă și sprijin financiar pentru cetățeni.

Astfel, pachetul legislativ vizează nu doar intervențiile rapide împotriva urșilor considerați periculoși, ci și subvenționarea achiziției de garduri electrice și eficientizarea plății despăgubirilor pentru pagubele produse. Prin combinarea studiilor științifice cu măsuri pragmatice de teren, autoritățile speră să restabilească un echilibru între conservarea biodiversității și siguranța locuitorilor din zonele montane și submontane.