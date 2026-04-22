Potrivit informațiilor apărute în presă, accidentul ar fi fost „ținut sub preș”, iar imaginile de la fața locului au fost publicate de platforma Club Feroviar.

Cum s-a produs incidentul

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 18 aprilie, după ce trenul Interregio 12833, care circula pe ruta Iași - Timișoara Nord, a întâmpinat probleme tehnice la locomotivă la scurt timp după plecare. După aproximativ 76 de kilometri parcurși, mecanicul a semnalat o defecțiune la sistemul de ventilație al locomotivei EA 128 și a solicitat ajutor. În tren se aflau aproximativ 120 de călători.

O a doua locomotivă, EA 655, a fost trimisă pentru intervenție și a decuplat locomotiva defectă. Ulterior, în timpul manevrelor de regarare pe o altă linie, cuplul de locomotive a intrat în coliziune cu două vagoane etajate, recent ieșite din reparații.

Al doilea incident în mai puțin de o lună

Acesta nu este un caz izolat. Potrivit aceleiași surse, un incident similar a avut loc pe 23 martie, tot în stația Pașcani, când o locomotivă a tamponat un vagon în timpul unei manevre de atașare. Repetarea unor astfel de evenimente într-un interval scurt ridică semne de întrebare privind siguranța operațiunilor feroviare și modul de gestionare a incidentelor, potrivit Club Feroviar.

Acuzații privind lipsa de transparență

Publicarea imaginilor a readus în atenție modul în care sunt comunicate astfel de incidente. Surse din domeniu susțin că evenimentul nu ar fi fost făcut public inițial, ceea ce alimentează acuzațiile de lipsă de transparență la nivelul companiei feroviare. Până în acest moment, nu au fost comunicate oficial detalii complete privind cauzele exacte ale accidentului sau eventualele măsuri luate în urma acestuia.