Din primele informații, accidentul s-a produs pe un drum din localitate. În urma impactului, ambele vehicule au suferit avarii importante în partea din față. Deocamdată, nu este clar cum s-a produs exact coliziunea, iar polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările.

Accident grav cu un microbuz școlar

Momentan nu se știe dacă în microbuzul școlar se aflau elevi în momentul accidentului. Autoritățile nu au transmis până acum nici numărul exact al persoanelor implicate. La fața locului au ajuns echipaje de poliție și ambulanță. Acestea au securizat zona și au intervenit pentru acordarea de îngrijiri medicale, acolo unde a fost nevoie, conform presei locale.

Circulația în zonă a fost îngreunată temporar, desfășurându-se cu dificultate după producerea accidentului. Cazul este în continuare în atenția autorităților, iar informațiile oficiale urmează să fie actualizate pe parcursul zilei, pe măsură ce ancheta avansează.