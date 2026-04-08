Comunitatea juridică din Gorj este în doliu, Mihaela Grebla fiind considerată un profesionist respectat și un reper de integritate, apreciată atât pentru activitatea sa juridică, cât și pentru valorile promovate în plan personal.

A murit Mihaela Greblă, soția lui Toni Greblă

„Cu profundă durere și nemărginit regret, familia anunță trecerea în neființă a doamnei Mihaela Grebla, avocat de marcă al Baroului Gorj, un profesionist desăvârșit și un reper de integritate, demnitate și dăruire. A fost o soție devotată, o mamă responsabilă și o bunică iubitoare, care și-a dedicat viața familiei și profesiei, lăsând în urmă o moștenire de valori, respect și iubire. Cei care au cunoscut-o îi vor păstra vie amintirea pentru noblețea sufletului, eleganța caracterului și pasiunea cu care și-a exercitat profesia. Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face începând de mâine, 09.04.2026, ora 10.00, la Capela Funerară EDEN (Str. Narciselor, Nr. 19). Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 10.04.2026, ora 12.00, la Biserica Cimitirului Municipal Tg Jiu. Drum lin spre lumină, suflet bun. Vei rămâne veșnic în inimile noastre”, a anunțat Toni Greblă.