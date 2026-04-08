Alessia Păcuraru: Cum vi se pare această decizie? Ați intrat ieri în transmisiune directă la Realitatea PLUS după ce a venit această decizie în urma acestei ședințe care a fost pe ordinea de zi - cum comentați această decizie a CNA? A fost deja contestată în instanță de către avocații noștri. S-a făcut deja o cerere de rediscutare.

George Simion: Este o decizie impusă din cotloanele puterii. Ei sunt niște dictatori. Ei sunt niște șobolani care lucrează în subteran. Asta nu poate rămâne așa. Am venit alături de protestatari pentru a vă spune vouă și tuturor românilor că suntem de partea dreptății. Nu se poate așa ceva într-o țară democratică.

Alessia Păcuraru: Domnule Simion, vor avea loc aceste termene extrem de importante la Curtea de Apel București. Noi vom continua exact să fim alături de oameni, inclusiv în zona online. Am văzut solidaritatea acestora. De ce această decizie împotriva libertății de exprimare, împotriva unei televiziuni care am fost de fiecare dată alături de oameni, alături de dumneavoastră, de fiecare care a avut să și facă vocea auzită?

George Simion: De fapt, este o decizie motivată politic. Voi nu ați vrut să susțineți guvernarea, voi nu ați vrut să pupați condurul și de aceea v-au suspendat licența și Realitatea Plus și Gold FM. Sper că nu va urma și represiunea politică împotriva partidelor. Am auzit că vor să ne interzică. Te poți aștepta la orice într-o țară în care nu ai parte de alegeri libere, într-o țară în care ai alegeri anulate și singura televiziune mare de opoziție este lipsită de posibilitatea de a emite. Nu o să ajungă doar online, să fie clar. Nu putem să spunem că sunt soluții. Nu, soluția este ca să aibă și jumate din poporul român care alege calea suveranistă, care alege să voteze împotriva Guvernului, posturile de televiziune pe care să le urmărească.

Este clar că această decizie este motivată politic și este clar că România nu mai este o democrație. Și nu de azi, de ieri, de când v-au anulat dumneavoastră licența, ci din 6 decembrie 2024, când au călcat în picioare democrația și au anulat alegerile.

Alessia Păcuraru: Libertatea de exprimare, care este garantată de Constituție, nu a fost luată în calcul și când s-a luat această decizie de către membrii CNA, membri care sunt în aceste funcții puși politic?

George Simion: Membrii CNA trebuiau să vă dea un termen în care să prezentați plata amenzilor sau ceea ce solicitau ei. Faptul că au luat o decizie pe repede înainte și cu Realitatea Plus și cu Gold FM - Gold FM a primit notificare cu privire la ședință seara, după ce li se retrasese licența - arată caracterul arbitrar.

Membrii CNA ului au votat în unanimitate - cu doi care au părăsit sala de ședință - la ordin. Așa a votat și CCR ul, anularea alegerilor, la fel de ilegitim și ilegal. Trebuie să ne fie foarte clar: nu mai trăim într un stat de drept. Efectiv tot, tot ce înseamnă voce de opoziție din România este denigrată, anihilată, amendată și când nu mai pot, anulat.

Ăsta este regimul lui Ilie Bolojan care pune pumnul în gura oricărei voci de opoziție, oricărui partid. Probabil dumneavoastră, ca reporter, l-ați supărat pe domnul Boloșan, i-ați pus întrebări. Nu este permis așa ceva. Vă aduceți aminte că trăim în țara în care opoziția este de vină și majoritatea știrilor din partea organelor de presă vin să critice opoziția, nu pe cei care sunt la guvernare și nu sunt la guvernare de ieri, de azi, sunt la guvernare de 35 de ani. Așa că am venit alături de parlamentarii AUR să fim alături de vocea poporului român, de televiziunea poporului și pentru a sancționa acest abuz. Este un nou exemplu de abuz și de pumn în gură la adresa libertății de exprimare, la adresa opoziției, la adresa democrației. Nu trăim într-o democrație. Noi asistăm la așa ceva în Parlament, de unde tocmai venim. Nu suntem lăsați să vorbim de la tribună. Se votează din online, votează secretarele parlamentarilor, parlamentarii nici măcar nu sunt prezenți.

Nu este o democrație și am anunțat de ieri până astăzi toți partenerii noștri internaționali despre ceea ce se întâmplă în România. Dacă va fi nevoie, ne vom retrage în formă de protest membrii din organismele internaționale care ar trebui să protejeze libertatea de exprimare. Avem în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, în adunarea parlamentară OSCE, în adunarea parlamentară NATO membri. Vom merge până la capăt pentru a ne proteja și dreptul nostru ca opoziție. În afară de dumneavoastră și două trei posturi mai mici, pe noi nu ne ascultă nimeni și să știți că săptămâna asta au fost fel de fel de minciuni și acuze și la adresa AUR. Îi deranjează că suntem sus în sondaje, dar noi suntem sus în sondaje pentru că ăsta e rezultatul guvernării care vă vă ia licența și vă penalizează.

Alessia Păcuraru: Domnule Simion, a fost în delegația externă, chiar acum câteva săptămâni alături de dumneavoastră, alături de delegația AUR în Statele Unite ale Americii și din toate discuțiile pe care le-am, în toate întâlnirile care au existat cu partenerii dumneavoastră extern, partenerii noștri extern, cu foarte multe delegații din foarte multe țări, inclusiv cu congresmeni și membri din cadrul administrației de la Casa Albă, un lucru a fost clar transmis către România: libertatea de exprimare nu se negociază. De ce este pus în aceste momente și suprimată libertatea de exprimare în țara noastră? Faptul că într o democrație ar fi trebuit să se asculte toate părerile: și cele pro și cele contra?

George Simion: Nu e voie. Nu e voie în România cu alegeri libere, nu e voie cu presă liberă, nu e voie să vorbești. Nu e voie. Dar totodată, rata de dezaprobare la adresa guvernului este la cote maxime, peste 80%, aproape de 89% din câte am văzut.

În Statele Unite a fost clar ce mesaj a fost transmis. JD Vance a spus clar la Munchen, la Forumul de Securitate de acolo, a repetat aceste lucruri marți și miercuri, la Budapesta. Dacă vrem să nu înțelegem, dacă vrem să ne raliem cu sistemele autoritare care închid televiziuni, înseamnă că cei care ne acuzau pe noi că suntem cu rușii fac exact la fel ca în Belarus, ca în Venezuela, ca în Iran, ca în Rusia și vor suporta consecințele.

Nu este posibil în anul 2026, când ai atâtea metode de comunicare în masă, când ai atâtea mijloace, să îți închipui că tu mai poți pune pumnul în gura libertății de exprimare; să poți să îți să ți imaginezi că mai poți impune cenzura. Lucrurile vor rebufni și noi am apelat și dumneavoastră ca organ media, întotdeauna ați făcut apel către proteste pașnice, către manifestarea fără violență a vocii oamenilor, dar iată că nici asta nu mai avem voie. Cu ce am greșit, cu ce ați greșit? De ce este nevoie ca Realitatea Plus să fie închisă și postul de televiziune care susțin guvernul și care fac de 100 de ori mai mult rău sunt lăsate, nu sunt amendate?

Am asistat prin 2023-2024 la amenzi primite de posturi de televiziune, printre care și dumneavoastră, probabil - e una din amenziile la care facem referire și pentru care v-au închis - pentru faptul că m-ați invitat în platou. Și spunea că nu e voie să mă chemați în platou ca lider al opoziției decât în perioadele electorale. Opinii pozitive sau negative despre liderii politici pot fi exprimate doar în perioada electorală. Vă imputau că m ați chemat doar pe mine cu moderatorul. Ăsta e motiv de amendă? Eu nu cred. Dar ăsta e un motiv de a arăta că ei dețin puterea.

Sistemul care a anulat alegerile, interzice televiziuni și că ăsta este un narativ pe care îl îmbrățișează tot mai mulți români și tot mai multe voci din spațiul public. Eu nu văd narativul. Eu văd că spunem dreptatea. Care ar fi explicația pentru că o televiziune în România în aprilie 2026 este închisă? Explicați asta tuturor ambasadelor. Vom avea vom avea întâlniri în cele ce urmează și cu ambasadori, la Parlament. Am anunțat și am pus reprezentanții dumneavoastră în contact cu ambasada Statelor Unite. Dar e cumva ciudat - cum ieși dintr o dictatură? Cum rupi cercul ăsta vicios în care nu ești lăsat să te exprimi, în care alegerile nu mai sunt libere, în care voința poporului român este călcată în picioare, în care ei au anulat alegeri, au furat alegeri și dacă eu zic pe internet în momentul ăsta că alegerile din mai 2025 au fost furate - chiar dacă noi nu e clar după numărul mare de voturi - imediat cad transmisiuni în direct. Deja la algoritmi din partea Comisiei Europene se acționează - la algoritmii de pe rețelele de socializare. Trăim, practic, într un lagăr informațional care nu ne deosebește cu mult de acea Rusia, Ucraina, Belarus și spațiul estic pe care tot îl menționează ei.

Pentru că e clar, acolo nu este democrație, dar este această decizie impusă de la Bruxelles? Pentru că în mod clar, Digital Service Act și cenzura pe rețelele de socializare, mai ales în ultimele luni, este impusă de la Bruxelles.

Alessia Păcurau: Domnule Simion, așa cum ați fost dumneavoastră invitat la Realitatea Plus și așa cum au fost toți oamenii ascultați, așa au fost invitați toți liderii politici în decursul timpului. Este important să facem această mențiune, inclusiv Nicușor Dan, care se află în aceste momente într-o poziție importantă, este președintele României, este reprezentantul României și am văzut exact declarația domniei sale încă de acum mai multe luni, cum spunea că trebuie să luăm să împrumutăm modelele din Rep. Moldova de a închide anumite site uri de presă, anumite televiziuni. Acest exemplu din Republica Moldova a fost pus în aplicare de către autoritățile de la noi din țară acum?

George Simion: Nicușor Dan v-a spus clar că nu trebuie să vă împacientați, că vor fi bani pentru Republica Moldova și Ucraina. Nu trebuie să vă speriați, că am văzut că erați tare îngrijorați. A spus clar, în campanie, că va interveni în justiție.

Eu v-am spus adevărul și numai adevărul despre ce urmează. Ceea ce acuzau ei că vom face noi și eu, ca președinte - ați văzut în ultimul an, imediat se împlinește un an - exact asta au făcut bucată cu bucată, metodic, ca să nu îndrăznească poporul român să se mai trezească. Clipă trezirii este aproape. Ceea ce fac ei este o bătaie de joc. Nu ne intimidează, ne fac mai puternici și se va termina cu acest sistem mafiot care a pus stăpânire pe putere în 1989-1990. Văd revoluționari acolo, pe domnul Bănuțoiu. Văd oameni care și au riscat viața pentru ca generația mea, generația copilului meu să fie liberi. Nu avem parte de libertate.

S-a luat rația de libertate în 1990 și după aia s-a închis. În anii 1990, când au fost atâtea dispute, societatea românească era mai democratică decât astăzi. Să faci așa ceva în anul 2026, într-o țară care e în Uniunea Europeană, nu reprezintă decât continuarea loviturii de stat dată în decembrie 2024. E un proces continuu. A continuat cu mai 2025, continuă cu anularea licenței. În momentul în care o instituție a statului român - noi am dat un comunicat de presă acum de jumătate de oră - cerem și noi cerem de luni bune ca această instituție să se desființeze. Dacă există derapaje, dacă există probleme, există instanțe de judecată. La fel și CNCD-ul, există multe multe instituții în statul român care nu ar trebui să existe, doar primesc ordine, răspund la comenzi politice, membrii aceștia din CNA - AUR nu a putut propune niciun membru în CNA, deși suntem votați de o parte importantă a românilor.

Așa că este dictatura actualelor partide. Ei, de fapt, reprezintă o coloratură politică și ei au fost deranjați de ceea ce dumneavoastră expuneați și faptul că noi aveam o platformă. Vă închid pe dumneavoastră, ne închid conturile pe rețelele de socializare, reduc algoritmi, introduc sisteme arbitrare și, practic, instaurează cenzura.

Domnul Nicușor Dan pe care l-ați menționat, trebuie să iasă astăzi în fața românilor să spună dacă agrează așa ceva. Dacă agrează ordinul dat de Ilie Boloșan pentru închiderea televiziunii dumneavoastră și repet, nu e doar televiziunea dumneavoastră, că mai era și un post de radio - Gold FM. Nu poate să ne acuze cineva, am fost de multe ori criticați la acel post de radio, dar suntem solidari cu toată lumea și cu o televiziune adversă dacă ar fi fost închisă, ne exprimam solidaritatea. Nu este normal să se întâmple așa ceva.

Vreau să vă spun că există un site care ne critică tot timpul și are opinii și are o agendă total contra AUR,. Astăzi promovează o companie finanțată direct de Federația Rusă și nu aș vrea ca acel site să se închidă. Nu este normal să închizi în România organe de presă în anul 2026.

Alessia Păcuraru: Legat de această decizie a Consiliului Național al Audiovizualului de ridicare a licenței Realitatea Plus, a acestei televiziuni de știri. Cum credeți că este această decizie văzută în plan internațional?

George Simion: Ursula von der Leyen a spus cândva ceea ce a repetat Nicușor Dan - modelul Republica Moldova. Trebuie să reinventăm libertatea. Adică trebuie să aplicăm cenzura. Este o luptă pentru libertate peste tot în lumea liberă, la nivelul țărilor din Uniunea Europeană, în Statele Unite. Vă pot spune că în Statele Unite această decizie este văzută prost. Nu poți să închizi posturi de televiziune și nu în unele țări ale Uniunii Europene.

Tare mă tem că Ilie Boloșan a acționat împreună cu ciracii săi la comandă pentru că se teme că va pierde guvernarea și de asta v-a retras licența. Vom vedea în zilele următoare dacă justiția mai este liberă, dacă veți nimeri judecători din aceia care răspund la comenzi politice. Trebuie epuizate toate căile juridice, civice posibile, însă în mod evident în momentul ăsta are loc o reașezare la nivel internațional și sperăm ca libertatea și democrația și vocea oamenilor să se audă atât în România, cât și în toate statele: vocea popoarelor libere.