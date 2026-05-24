Tánczos Barna, despre varianta guvernului tehnocrat: ”Am văzut ce a însemnat tehnocraţia în România şi nu a adus lucruri foarte bune”

Vicepremierul Tánczos Barna a declarat că variantele pentru un viitor Executiv sunt un guvern minoritar sau un guvern tehnocrat, însă a adăugat că văzut ce a însemnat tehnocraţia în România şi aceasta nu a adus lucruri foarte bune.

”Sunt cele două variante care astăzi sunt pe masă, în cazul în care într-adevăr este foarte greu să se refacă coaliţia veche. Rămân cele două variante, un guvern tehnocrat şi acolo încep discuţiile cât, la ce nivel. (...) Eu am văzut ce a însemnat tehnocraţia în România şi nu a adus lucruri foarte bune. Dar dacă nu există altă variantă, este una dintre soluţii. Sau guvern minoritar, în care cineva îşi asumă guvernarea cu o susţinere mai slabă parlamentară şi cu această misiune de a duce ţara pe drumul reducerii deficitului bugetar, al închiderii PNRR-ului şi probabil al pregătirii bugetului pentru 2027, cel puţin până la sfârşitul anului”, a declarat Tánczos Barna, duminică, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Întrebat dacă PSD este partidul care ar trebui să primească prima şansă de a forma Guvernul, liderul UDMR a răspuns: ”Partidul cel mai mare este PSD-ul. Este una dintre variante. Blocul celălalt format pentru susţinerea domnului Bolojan este cealaltă opţiune. Eu cred că astăzi altă opţiune nu există. Dacă nu, mergem pe varianta tehnocratului. Dacă este un tehnocrat, tehnocratul sau non-politicul, cât de non-politic este o să vedem sau dacă o să ajungem acolo, trebuie să meargă la partide şi să înceapă să primească o susţinere pentru un cabinet de administrare a treburilor ţării”.

Totodată, Tanczos Barna a ținut să precizeze faptul că UDMR nu va sprijini un guvern din care face parte AUR.

”Noi am spus că nu mergem în niciun caz cu un guvern din care face parte AUR sau care este susţinut de AUR şi este foarte puţin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin PACE, SOS sau POT sau alte formaţiuni de acest gen”, a concis vicepremierul Tánczos Barna.