Acțiunea face parte dintr-un proces mai amplu, prin care toate vedetele maritime de la intrările în municipiu sunt ridicate de pe domeniul public. Decizia vine după ce Primăria Constanța a organizat, în decembrie 2025, o licitație pentru vânzarea acestor structuri ca fier vechi.

Vaporașele au fost vândute ca fier vechi după o licitație organizată de Primărie

După semnarea contractelor, cumpărătorii au avut la dispoziție 90 de zile pentru a ridica vaporașele. Patru dintre cele cinci vaporașe au fost cumpărate de compania Eco Steel Trading SRL, cu sediul în Clinceni, județul Ilfov, notează Ziarul Amprenta.

Firma a început lucrările de dezafectare încă din luna martie, primul vaporaș desființat fiind cel de pe bulevardul IC Brătianu. Cel din fața Gării CFR a fost demontat pe 15 aprilie. Valoarea contractului pentru cele patru vaporașe cumpărate de Eco Steel Trading SRL este de 266.560 de lei, fără TVA.

Pentru al cincilea vaporaș a fost semnat separat un contract de vânzare-cumpărare în valoare de 67.306,40 lei, fără TVA. Odată cu demontarea vaporașului de la Gară, dispare unul dintre reperele vizuale cunoscute ale Constanței, pe care mulți îl asociau cu intrarea în oraș. Procesul de dezafectare continuă și pentru celelalte structuri rămase, în baza contractelor deja încheiate.