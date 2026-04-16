Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, intervenția a avut loc pe strada Siliștei, din cartierul Slobozia. Incendiul a afectat o locuință cu parter și mansardă, extinzându-se pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. La fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și un echipaj SMURD.

În momentul în care echipajele au ajuns, incendiul se manifesta generalizat, iar pompierii luau în calcul posibilitatea ca persoane să fie surprinse în interior. Din păcate, temerile s-au confirmat. În locuință a fost descoperit trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de aproximativ 66 de ani.

O femeie de 53 de ani, aflată la fața locului, a suferit un atac de panică în urma incendiului. Aceasta a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe din Onești pentru îngrijiri medicale.

Cauza probabilă a incendiului: utilizarea focului deschis în spații închise

După lichidarea incendiului, pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor și pentru a preveni reaprinderea focului. Primele cercetări indică drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spații închise, însă ancheta continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.