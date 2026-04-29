Ce să faci ca să te energizezi rapid atunci când ești obosit. Sfaturi de la specialiști

Iată câteva trucuri eficiente și dovedite pentru a combate oboseala și a-ți crește vitalitatea pe parcursul zilei, conform specialiștilor.

1. Hidratarea – baza unui nivel constant de energie

Chiar și o ușoară lipsă de apă în organism poate duce la oboseală, dureri de cap și dificultăți de concentrare. Pentru a evita aceste efecte, este recomandat să consumi zilnic între 1,5 și 2 litri de apă. Poți înlocui băuturile dulci cu apă aromatizată natural sau ceaiuri fără zahăr. Studiile arată că deshidratarea afectează performanța mentală și accentuează senzația de epuizare, scrie Sfat Naturist.

2. Pauze active și mișcare

Chiar și câteva minute de activitate fizică ușoară pot face diferența. Stretching-ul, o scurtă plimbare sau exercițiile de respirație ori yoga ajută la stimularea circulației și la revigorarea organismului. Cercetările indică faptul că astfel de pauze reduc oboseala mentală și cresc eficiența în activitățile zilnice.

3. Alimentația potrivită pentru energie



Mesele bogate în zahăr sau prea consistente pot provoca somnolență. Este mai util să alegi gustări echilibrate, cum ar fi nucile, semințele, iaurtul vegetal, fructele și legumele proaspete sau cerealele integrale. Aceste alimente contribuie la menținerea unui nivel stabil al glicemiei, prevenind scăderile bruște de energie.

4. Respirația conștientă și relaxarea

Stresul consumă rapid resursele organismului. Câteva minute de respirație profundă pot ajuta la relaxare și revitalizare. Inspiră pe nas timp de 4 secunde, menține aerul 4 secunde, apoi expiră lent pe gură timp de 6 secunde. Repetă exercițiul de câteva ori. Această tehnică ajută la activarea sistemului nervos responsabil de relaxare și la reducerea oboselii.

5. Somnul și rutina zilnică



Lipsa unui somn suficient sau un program neregulat sunt cauze frecvente ale oboselii. Este recomandat să dormi între 7 și 8 ore pe noapte, să respecți un program constant de culcare și trezire și să eviți ecranele înainte de somn. Menținerea unui ritm circadian echilibrat contribuie la o mai bună energie și concentrare pe parcursul zilei.

Realitatea.NET | Vitamina care crește cu 79% rata de succes a tratamentului împotriva cancerului de sân. Ce indică un nou studiu